 Нацбанк України знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Нацбанк України знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії

З 12 червня облікова ставка Нацбанку становитиме 6 відсотків. Вона була знижена, оскільки очікується, що споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося раніше, пояснили в НБУ.

Національний банк України знизив облікову ставку

Національний банк України знизив облікову ставку

Правління Національного банку України (НБУ) в четвер, 11 червня, ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8 до 6 відсотків. Нова облікова ставка почне діяти з 12 червня. Це - найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України, повідомив НБУ.

У Нацбанку поснили, що з високою ймовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. "З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримки економіки на етапі поступового згортання карантину", - повідомив Національний банк.

Інфляція в квітні-травні коливалася навколо позначки в 2 відсотки і була меншою, ніж очікувалося, та нижчою за цільовий діапазон. Повідомляється, що інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності. Крім цього, інфляцію стримувало здешевлення енергоносіїв, збільшення пропозиції овочів та "замороження" цін на значну кількість послуг під час карантину.

Очікується, що надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

Україна отримає транш від МВФ

У Нацбанку також повідомили, що 11 червня Україна має отримати перший транш на 2,1 мільярда доларів за від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by arrangement. Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році становитиме понад 5 мільярдів доларів. "Ці кошти дадуть змогу в повному обсязі профінансувати бюджетні видатки на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу та карантинних заходів. Крім того, вони забезпечать нарощування міжнародних резервів упродовж цього року, попри здійснення значних платежів за зовнішнім державним боргом", - наголосили в НБУ.

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