 Нацбанк програв апеляцію за позовом екс-співвласника ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

Нацбанк програв апеляцію за позовом екс-співвласника "Приватбанку"

Національний банк програв апеляцію щодо проведення перевірки у "Приватбанку", за результатами якої він був націоналізований. НБУ обіцяє оскаржити це рішення в касаційній інстанції.

Український уряд націоналізував Приватбанк в 2016 році

Український уряд націоналізував "Приватбанк" в 2016 році

Національний банк України програв апеляцію щодо проведення інспекційної перевірки в "Приватбанку" напередодні його націоналізації в 2016 році. Відповідне рішення у понеділок, 13 травня, прийняв Шостий апеляційний адміністративний суд, повідомила прес-служба Нацбанку. Позов щодо цієї перевірки подав колишній співвласник "Приватбанку" - підконтрольна бізнесмену Ігорю Коломойському кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. В березні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив її позов.

Нацбанк не погоджується з рішенням суду та готується до подання касаційної скарги, повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки "Приватбанку" у 2016 році, адже погоджена з колишніми акціонерами та топ-менеджментом програма його фінансового оздоровлення не була виконана. За даними НБУ, це було підтверджено письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов'язань.

"Перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, є не тільки одним із пріоритетних завдань регулятора, а й належить до його виключних повноважень, закріплених законом", - зазначив Віктор Григорчук. В Нацбанку зазначили, що оскарження його рішення щодо інспекції у "Приватбанку" є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення установи з ринку.

Як повідомив Нацбанк, перед визнанням "Приватбанку" неплатоспроможним та його націоналізацією в ньому була проведена інспекційна перевірка. За її результатами було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів. Такі висновки підтверджуються матеріалами інспекційної перевірки, а також незалежною аудиторською компанією, залученою "Приватбанком", додав НБУ. В результаті Нацбанк визнав "Приватбанк" неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією вивести його з ринку за участю держави через продаж міністерству фінансів.

DW.COM

Суд у Києві визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку" 2016 року за позовом його екс-власника Ігоря Коломойського. DW з'ясовувала, які наслідки матиме це рішення для України. (18.04.2019)

Український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "ЕП" заявив, що влада має відповісти за націоналізацію "Приватбанку", а президент Петро Порошенко - визнати, що вона була помилкою. (18.04.2019)

Як повідомлялось, зараз у судах знаходиться одразу кілька справ щодо націоналізації найбільшого в Україні "Приватбанку". 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про виведення "Приватбанку" з ринку за участі держави і назвав його протиправним. Згодом судді цього ж суду задовольнили вимоги Triantal Investments Ltd у частині скасування рішення Нацбанку, яким визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити ці рішення. 

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)  

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