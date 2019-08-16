Нацбанк ветував призначення голови наглядової ради "Укрексімбанку"

Як повідомила у вівторок, 20 серпня прес-служба Національного банку України, банківський регулятор відмовив у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради "Укрексімбанку" Торстена Пауля. Нацбанк вимагатиме заміни його кандидатури. Право вето Національного банку передбачене законом. Пауля до наглядової ради банку було обрано у травні на конкурсі, організованому Кабінетом міністрів за участі міжнародних рекрутингових компаній. Аби привабили досвідчених іноземців до наглядових рад держбанків, Кабмін підняв їм зарплатню до 8,5 мільйона гривень на рік.

Брак прозорості

Банківський регулятор не пояснив, чому саме заблокував кандидатуру Торстена Пауля. Раніше Нацбанк і міністерство фінансів повідомили, що проводять перевірку фактів, викладених у розслідуванні DW. Як засвідчило розслідування, Торстен Пауль приховав у своїй декларації про майновий стан, поданій до Національної агенції із запобігання корупції (НАЗК), той факт, що він є засновником кіпрської фірми Geolog Oil&Gas Trading Limited. Ця компанія причетна до бізнесу з торгівлі зрідженим газом в Німеччині, який раніше належав сину експрем'єра Азарова Олексію, але на тлі санкцій ЄС 2014 року подарований ним довіреній особі.

Крім того, кіпрська фірма Пауля зареєстрована за однією адресою з компанією Олексія Азарова, через яку з України були виведені 17 мільйонів доларів, отриманих сином експрем'єра від Андрія Клюєва, колишнього віцепрем'єра і згодом голови адміністрації Віктора Януковича. Це випливає із судових документів, які є в розпорядженні DW.

Відповідь Пауля

Торстен Пауль не відповів на запитання DW про кіпрську компанію і бізнес в Німеччині, а також про стосунки з Олексієм Азаровим. Після публікації розслідування австрієць заперечив будь-яку незаконну діяльність, водночас підтвердивши знайомство з Олексієм Азаровим. "З Олексієм Азаровим і його дітьми я познайомився в школі з поглибленим вивченням англійської мови. Наші діти вчилися разом. Упевнений, нічого злочинного в цьому немає", - зазначив Пауль в інтерв'ю, яке було оприлюднено низкою українських ЗМІ 20 серпня.