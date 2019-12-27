 ″Нафтогаз″ і ″Газпром″ підписали контракт на транзит газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

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Новини

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати".

Угода між Нафтогазом і Газпромом має забезпечити транзит газу через Україну до 2024 року

Угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" має забезпечити транзит газу через Україну до 2024 року

Українська державна компанія "Нафтогаз", російський "Газпром" та оператор газотранспортної системи (ГТС) України підписали пакет угод, необхідний для продовження транзиту російського газу територією України на наступні п'ять років. Про це ввечері понеділка, 30 грудня повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Що підписали

Згідно з повідомленням, пакет підписаних документів містить міжоператорську угоду Оператора ГТС України та "Газпрому", яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між ними, договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом", в якому зафіксовані умови та обсяги транзиту до 2024 року включно, та мирову угоду між двома компаніями, за якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Повідомляється, що ці угоди були підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19 та 20 грудня відповідно.

DW.COM

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У "Нафтогазі" стверджують, що угоди передбачають виплату "Газпромом" 2,9 мільярда доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, які українська компанія вже отримала, відкликання усіх арбітражних судових позовів, за якими не ухвалені остаточні рішення, зняття арештів на майно, активи і грошові кошти "Газпрому", а також відомову від усіх майбутніх претензій за контрактами січня 2009 року.

Зазначається, що згідно з угодами мінімальні обсяги транзиту зафіксовані в наступних розмірах: у 2020 році - 65 мільярдів кубометрів, а з 2021 року до 2024 року включно - по 40 мільярдів кубомтерів газу щорічно.

Зокрема, "Нафтогаз" відзначив зацікавленість "Газпрому" у можливості в майбутньому відновити постачання газу в Україну, але це питання не є частиною пакетних домовленостей. Також підписані угоди не стосуються судових позовів "Нафтогазу" проти Росії через захоплення українських активів у анексованому Криму, зазначили в українській компанії.

Всі задоволені

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що підписані угоди дозволять українській ГТС працювати наступні п'ять років беззбитково. "Ми вдячні Європейській Комісії за її послідовну позицію, яка свідчить про визнання надійності та ефективності української ГТС, а також американським партнерам за підтримку енергетичної безпеки на європейському континенті", - цитує Коболєва пресслужба української компанії. У повідомленні також згадується, що підписання угод стало можливим завдяки запровадженню урядом США санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко у Facebook написав, що договір, укладений між "Нафтогазом" та "Газпромом", містить умову "качай або плати".

"Досягненням" підписання контракту назвав український президент Володимир Зеленський. Він зазначив у Facebook, що протягом п'яти років Україна отримає завдяки транзиту понад сім мільярдів доларів США, а також, що сторони можуть продовжити термін чинності угоди на 10 років.

Укладення договору привітав і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Він зазначив у Twitter, що високо цінує "усю важку роботу та зусилля" сторін для досягнення домовленостей, що забезпечать постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року.

Своєю чергою, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер назвав підписані документи "великою пакетною угодою, яка відновила баланс інетресів сторін".

Нагадаємо, раніше того ж дня Україна і російський "Газпром" уклали мирову угоду в арбітражі щодо штрафу Антимонопольного комітету України на 7,4 мільярда доларів.

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