"Нафтогаз": Ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток

Ціна на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) зросла через недостатній власний видобуток газу. Про це у суботу, 14 грудня, повідомив виконавчий директор групи НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якби було збільшено власний видобуток і було підвищено рівень енергоефективності, то ціна на газ не зросла, а знизилася б", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Так він пояснив підвищення ціни на газ для населення на 28,6 відсотка до 5,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів на січень 2020 року.

Зі слів Вітренка, за умови збільшення власного видобутку газу та підвищення рівня енергоефективності в 2020 році Україна могла б почати експортувати газ, а не продовжити імпортувати, що сприяло би зниженню ринкової ціни газу. "Ось так ми і розплачуємося за некомпетентність і корупцію", - підсумував він.

Ціна зросла

Напередодні "Нафтогаз України" повідомив, що у січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз України" постачає газ в рамках ПСО, складе 5,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12 відсотків менше, ніж у січні 2019 року, наголосили у "Нафтогазі" та нагадали, що з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

Однак, як повідомляв "Нафтогаз" раніше, у грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, складає 4 277 гривень за тисячу кубометрів. Це на 13 відсотків нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року.

Також в коментарях до свого посту в Facebook Вітренко зазначив, що з 2016 по 2018 рік видобуток газу було збільшено на близько одного мільярда кубометрів на рік.

У лютому експрем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" фактично провалила затверджений план з видобутку газу до 2020 року. У 2018 році вона збільшила видобуток на 1,6 відсотка або на 245 мільйонів кубометрів порівняно з 2017 роком. У грудні 2016 року український уряд затвердив концепцію розвитку газодобувної галузі до 2020 року, яка передбачає мету досягнення видобутку природного газу в об'ємі 27,6 мільярда кубометрів на рік.