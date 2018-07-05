"Нафтогаз" у Стокгольмі вимагає переглянути тариф на транзит газу

НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю, 6 липня, подала в Стокгольмський арбітраж позов з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російським "Газпромом". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2013 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 мільярда доларів США, не рахуючи відсотків, повідомили в компанії.

"Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

В компанії зазначили, що у своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу. Тому ця вимога залишилася невирішеною.

У березні 2018 року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит на перегляд тарифу та ініціював переговори згідно з контрактом. Підставами для запиту були суттєві зміни на газовому ринку Європи після підписання контракту в січні 2009 року, зокрема правил встановлення тарифів на транзит, а також невідповідність тарифу європейському рівню. В "Нафтогазі" повідомили, що "Газпром" зайняв на переговорах неконструктивну позицію, через що українська компанія звернулася в арбітраж.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом"у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.