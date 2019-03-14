"Нафтогаз" просить Кабмін знизити ціну на газ для населення до ринкової

НАК "Нафтогаз України" у середу, 17 квітня, звернулася до Кабінету Міністрів із проханням скасувати підвищення ціни на газ для населення із 1 травня 2019 року, повідомляється на сайті компанії.

Раніше Кабмін затвердив положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за яким "ціна "Нафтогазу" на газ для роздрібних постачальників газу населенню, а також для виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів від 1 травня 2019 підвищиться на 15 відсотків до рівня 7 184,8 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл)", пояснили у "Нафтогазі".

Водночас, за даними Української енергетичної біржі, опублікованими 16 квітня, ринкова ціна газу на травень становить 6 800 тисяч гривень за тисячу кубометрів із ПДВ. Як вказують у "Нафтогазі", це на 27 відсотків нижче ціни, розрахованої Кабміном за положенням про ПСО.

"Нафтогаз" неодноразово звертався до уряду із проханням (...) привести встановлену ним ціну до рівня ринкової. Без такого рішення Кабміну "Нафтогаз" не має права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який він постачає роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла та іншим споживачам", - зазначено у повідомленні НАК "Нафтогаз".

Український газопостачальник додає, що самостійне зниження ціни загрожуватиме компанії відповідальністю за порушення ліцензійних умов постачання природного газу.

Кабмін також вимагає зменшення ціни на газ

Пізніше того ж дня на засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував компанію за відмову знижувати ціну на газ для населення і пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву, якщо тарифи не будуть знижені до 24 квітня. Звернення "Нафтогазу" до Кабміну Гройсман назвав нахабством і диктатурою з боку держкомпанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".