 ″Нафтогаз″ просить Кабмін знизити ціну на газ для населення до ринкової | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Нафтогаз" просить Кабмін знизити ціну на газ для населення до ринкової

Компанія твердить, що не може самостійно знизити ціну на газ для населення, бо порушить ліцензійні умови його постачання. Прем'єр-міністр натомість пригрозив главі "Нафтогазу" відставкою у разі відмови зменшувати ціну.

НАК Нафтогаз України

НАК "Нафтогаз України" у середу, 17 квітня, звернулася до Кабінету Міністрів із проханням скасувати підвищення ціни на газ для населення із 1 травня 2019 року, повідомляється на сайті компанії.

Раніше Кабмін затвердив положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за яким "ціна "Нафтогазу" на газ для роздрібних постачальників газу населенню, а також для виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів від 1 травня 2019 підвищиться на 15 відсотків до рівня 7 184,8 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл)", пояснили у "Нафтогазі".

Водночас, за даними Української енергетичної біржі, опублікованими 16 квітня, ринкова ціна газу на травень становить 6 800 тисяч гривень за тисячу кубометрів із ПДВ. Як вказують у "Нафтогазі", це на 27 відсотків нижче ціни, розрахованої Кабміном за положенням про ПСО.

"Нафтогаз" неодноразово звертався до уряду із проханням (...) привести встановлену ним ціну до рівня ринкової. Без такого рішення Кабміну "Нафтогаз" не має права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який він постачає роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла та іншим споживачам", - зазначено у повідомленні НАК "Нафтогаз".

Український газопостачальник додає, що самостійне зниження ціни загрожуватиме компанії відповідальністю за порушення ліцензійних умов постачання природного газу.

Кабмін також вимагає зменшення ціни на газ

Пізніше того ж дня на засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував компанію за відмову знижувати ціну на газ для населення і пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву, якщо тарифи не будуть знижені до 24 квітня. Звернення "Нафтогазу" до Кабміну Гройсман назвав нахабством і диктатурою з боку держкомпанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 03:07

Фактчек DW: газ для українців найдешевший в Європі, але все одно дорогий

DW.COM

Уряд України розгляне продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" - Гройсман

Український уряд 20 березня має розглянути питання продовження контракту з керівництвом "Нафтогазу" на один рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. (20.03.2019)  

"Нафтогаз": Ціна на газ для населення може стати вищою за ринкову

Голова правління "Нафтогазу" запропонував уряду лібералізувати постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на паливо. (14.03.2019)  

Три умови для Коболєва: чи реально голові "Нафтогазу" виконати задачі уряду

Уряд України продовжить контракт з головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєва. Утім, перед ним поставили задачі, реалізувати які майже неможливо, кажуть експерти. (22.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: газ для українців найдешевший в Європі, але все одно дорогий  

Також за темою

Ukraine | Naftogaz-Sitz in Kiev

"Нафтогаз": Ціна на газ для населення може стати вищою за ринкову 14.03.2019

Голова правління "Нафтогазу" запропонував уряду лібералізувати постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на паливо.

Symbolbild Gaspreise NEU BESSER

Ціна на газ для українців зросте до ринкового рівня з 2020 року 27.10.2018

Уряд України буде підвищувати ціна на газ для населення в три етапи. Починаючи з 2020 року тарифи досягнуть ринкового рівня.

Symbolbild Gaspreise NEU BESSER

Суд визнав протиправним підвищення ціни на газ у 2016 році 04.03.2019

Окружний адмінсуд у Києві визнав незаконною постанову Кабміну, якою, зокрема, визначався і порядок формування ціни на природний газ для потреб населення. У Кабміні обіцяють оскаржити це рішення суду.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський під час виступу на шоу Вечірній Квартал

Зе кандидат: з чим іде на вибори Володимир Зеленський

DW зібрала найголовніші факти, відомі про новоспеченого політика.  

Укрнафта

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від РФ

Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  