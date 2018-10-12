"Нафтогаз" почав постачати газ для опалення і гарячої води в Києві

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" почала постачати газ київському комунальному підприємству "Київтеплоенерго", повідомили у НАКу в п'ятницю, 12 жовтня.

У цей же день "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" підписали договір на постачання газу, що базується на мировій угоді, затвердженій 10 жовтня Господарським судом міста Києва. У повідомленні компанії наголошується, що "Київтеплоенерго" отримуватиме газ на пільгових умовах, визначених урядом для виробників тепла, що забезпечують тепловою енергією населення та інших захищених споживачів.

Згідно з повідомленням, одночасно з підписанням договору "Нафтогаз" надав "Київтеплоенерго" номінації на другу декаду жовтня. Тому "Київтеплоенерго" має можливість відновити гаряче водопостачання в Києві та своєчасно розпочати опалювальний сезон", - йдеться в повідомленні НАК.

Угодою передбачається також, що "Київтеплоенерго" стає правонаступником за всіма договорами "Київенерго" з "Нафтогазом" і, відповідно, за борговими зобов'язаннями на суму близько 2,4 мільярда гривень.