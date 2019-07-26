 ″Нафтогаз″ перед судом оцінив свої збитки у Криму в 5,2 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Нафтогаз" перед судом оцінив свої збитки у Криму в 5,2 мільярда доларів

Позовну заяву щодо компенсації збитків за захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму передано до Третейського суду Гааги.

Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" та підприємства групи "Нафтогаз" подали до трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву проти Росії щодо розміру компенсації збитків, завданих захопленням активів групи "Нафтогаз" у Криму. Позовну заяву подали наприкінці червня, однак у компанії повідомили про це лише у середу, 31 липня, на сайті НАК "Нафтогаз України".

DW.COM

Апеляційний суд Амстердама та окружний суд Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу, заявили в "Нафтогазі". (19.07.2019)

Третейський суд в Гаазі визнав, що Росія як держава відповідальна за втрату "Нафтогазом" активів в Криму після анексії півострова, заявив Андрій Коболєв. (01.03.2019)

Група "Нафтогаз" просить трибунал зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 мільярда доларів США. У Києві очікують, що трибунал ухвалить рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року. Як зазначають у "Нафтогазі", трибунал вже визнав, що Російська Федерація порушила низку положень угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

Своєю чергою, міністерство юстиції РФ у березні повідомило, що Росія не визнаватиме рішення Третейського суду в Гаазі про визнання провини РФ у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму після анексії півострова Росією. У Москві стверджують, що в арбітражу немає юрисдикції для розгляду позову "Нафтогазу" проти Росії.

Арбітражне провадження при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. До позову приєднались шість компаній, що входять у групу "Нафтогаз": "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України". 

"Нафтогаз" та компанії групи ініціювали це арбітражне провадження, посилаючись на угоду між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відому як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

Також за темою

Ukraine setzt russischen Tanker Nika Spirit aka Neyma in Hafen im Schwarzen Meer fest

Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити на вимогу України - капітан 26.07.2019

Члени екіпажу танкера Neyma, затриманого в Ізмаїлі, не планують прибувати на допити на вимогу української сторони. СБУ вважає їх свідками захоплення РФ українських суден в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Symbolbild Deutschland Justiz

Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо "Ощадбанку" 25.07.2019

Ухвала міжнародного арбітражу щодо мільярдної компенсації збитків українському "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Криму Росією, оскаржується у французьких судах, повідомили в мін'юсті РФ.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

СБУ затримала російський танкер 25.07.2019

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ.

Реклама

Докладно

Порошенко й Зеленський на дебатах перед виборами, квітень 2019

Зеленський обіцяв "саджати": чи боятись Порошенку та Кличку?

Повістки на допити Порошенка й Кличка виглядають як перші ластівки на тлі запиту в суспільстві на показові процеси.  

Директор Prozorro Василь Задворний

Директор Prozorro: Бізнес більше довіряє держзакупівлям

В інтерв'ю DW директор Prozorro розповів про те, як конкуренція в галузі держзакупівель економить бюджетні кошти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  