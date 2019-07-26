"Нафтогаз" перед судом оцінив свої збитки у Криму в 5,2 мільярда доларів

НАК "Нафтогаз України" та підприємства групи "Нафтогаз" подали до трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву проти Росії щодо розміру компенсації збитків, завданих захопленням активів групи "Нафтогаз" у Криму. Позовну заяву подали наприкінці червня, однак у компанії повідомили про це лише у середу, 31 липня, на сайті НАК "Нафтогаз України".

Група "Нафтогаз" просить трибунал зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 мільярда доларів США. У Києві очікують, що трибунал ухвалить рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року. Як зазначають у "Нафтогазі", трибунал вже визнав, що Російська Федерація порушила низку положень угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

Своєю чергою, міністерство юстиції РФ у березні повідомило, що Росія не визнаватиме рішення Третейського суду в Гаазі про визнання провини РФ у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму після анексії півострова Росією. У Москві стверджують, що в арбітражу немає юрисдикції для розгляду позову "Нафтогазу" проти Росії.

Арбітражне провадження при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. До позову приєднались шість компаній, що входять у групу "Нафтогаз": "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України".

"Нафтогаз" та компанії групи ініціювали це арбітражне провадження, посилаючись на угоду між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відому як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.