 ″Нафтогаз″ оцінив свої збитки через анексію Криму у вісім мільярдів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.02.2020

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Економіка

"Нафтогаз" оцінив свої збитки через анексію Криму у вісім мільярдів доларів

Для компенсації збитків від анексії Криму "Нафтогазу України" потрібно близько восьми мільярдів доларів США, порахували в НАКу.

Нафтогаз

"Нафтогаз" оцінює свої збитки від анексії Криму Росією в близько 8 мільярдів доларів США

НАК "Нафтогаз України" та шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Повідомлення про це поширила пресслужба НАКу на своєму інтернет-сайті.

Як зазначається в повідомленні на сайті "Нафтогазу" у понеділок, 17 лютого, розмір збитків від проведеної 2014 року Росією експропріації кримських активів "Нафтогазу" із урахуванням відсотків оцінюється приблизно в вісім мільярдів доларів США. 

DW.COM

Позовну заяву щодо компенсації збитків за захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму передано до Третейського суду Гааги. (31.07.2019)

У мін'юсті РФ стверджують про відсутність в арбітражу юрисдикції для розгляду позову "Нафтогазу" проти Росії. (01.03.2019)

"Укрнафта" звинувачувала Москву в експроприації АЗС в анексованому РФ Криму. Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати. (16.04.2019)

Ще в липні 2019 року "Нафтогаз" оцінював свої збитки в Криму в 5,2 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті НАКу, раніше трибунал визнав, що Російська Федерація порушила низку положень українсько-російської Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

"Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків. Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації", - стверджують у НАКу.

Ще в жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Росії через відчужене 2014 року росіянами майно компанії в Криму. Росію "Нафтогаз" звинувачує на підставі порушення міжурядової українсько-російської угоди про взаємний захист інвестицій. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу". Трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що РФ незаконно експропріювала активи "Нафтогазу". Поточна, друга, стадія арбітражного провадження стосується лише визначення розміру компенсації втрат "Нафтогазу".

Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року у Гаазі. Остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року, зазначається на сайті НАКу.

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