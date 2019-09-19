 ″Нафтогаз″ направить ″Газпрому″ позовні вимоги на 11 мільярдів доларів США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2019

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Економіка

"Нафтогаз" направить "Газпрому" позовні вимоги на 11 мільярдів доларів США

Позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів США НАК "Нафтогаз України" надішле "Газпрому" вже 1 листопада, повідомив Юрій Вітренко. Раніше в Москві пропонували відкликати всі позови в газовій суперечці.

НАК Нафтогаз України

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 1 листопада поточного року направить російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів США. Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"1 листопада ми надішлемо "Газпрому" наші позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", - написав Вітренко, коментуючи озвучені головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером умови підписання нового контракту на транзит газу Україною.

Раніше цього дня Олексій Міллер поінформував прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, що "Газпром" повідомив Україні та Європейському Союзу про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту з Україною. Голова "Газпрому" додав, що російська компанія пропонує "нульовий варіант", за якого обидві компанії відкликають усі позови, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Борг "Газпрому" перед НАК "Нафтога України" зріс на 10 відсотків. Російська газова компанія вже заборгувала "Нафтогазу" 2,817 мільярда доларів, повідомили в Україні. (24.09.2019)

Шведський суд починає розгляд апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу на користь українського "Нафтогазу". Рішення очікується за кілька місяців. (09.10.2019)

Перед цим "Нафтогаз" та українська сторона категорично заперечували можливість такого "нульового варіанта".

Нагадаємо, 9 жовтня в апеляційному суді округу Свеа у Швеції розпочалися слухання за апеляцією російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки з українською компанією "Нафтогаз України" про постачання та транзит газу.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу в 2 мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.

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