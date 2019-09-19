"Нафтогаз" направить "Газпрому" позовні вимоги на 11 мільярдів доларів США

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 1 листопада поточного року направить російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів США. Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"1 листопада ми надішлемо "Газпрому" наші позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", - написав Вітренко, коментуючи озвучені головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером умови підписання нового контракту на транзит газу Україною.

Раніше цього дня Олексій Міллер поінформував прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, що "Газпром" повідомив Україні та Європейському Союзу про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту з Україною. Голова "Газпрому" додав, що російська компанія пропонує "нульовий варіант", за якого обидві компанії відкликають усі позови, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Перед цим "Нафтогаз" та українська сторона категорично заперечували можливість такого "нульового варіанта".

Нагадаємо, 9 жовтня в апеляційному суді округу Свеа у Швеції розпочалися слухання за апеляцією російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки з українською компанією "Нафтогаз України" про постачання та транзит газу.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу в 2 мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.