 ″Нафтогаз″ надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

"Нафтогаз" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому"

Українська компанія розраховує, що рішення з нового арбітражу буде прийняте у 2021 році, заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Позовні вимоги становлять 12 мільярдів доларів.

Нафтогаз відправив нові вимоги проти Газпрому

"Нафтогаз" відправив нові вимоги проти "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надіслала до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому". "Відправили в Стокгольмський арбітраж "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги", - повідомив у суботу, 2 листопада, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, додавши, що "Газпром" хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу з транзитного контракту. Він також зазначив, що 14 липня "Газпром" подав свою заяву про позовні вимоги.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" розраховує, що рішення "з нового арбітражу" буде прийняте у 2021 році. Він також нагадав, що "Нафтогаз" вимагає через арбітраж "компенсувати збитки, завдані діями Газпрому", а фінансовий ефект складає понад 12 мільярдів доларів.

DW.COM

Позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів США НАК "Нафтогаз України" надішле "Газпрому" вже 1 листопада, повідомив Юрій Вітренко. Раніше в Москві пропонували відкликати всі позови в газовій суперечці. (18.10.2019)

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"У 2014-2018 роках..."Газпром" "напав" на нас з багатомільярдними позовами, ми успішно захистилися і виграли за зустрічними позовами. Як компенсацію наших збитків за рішенням попереднього Стокгольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю понад два мільярди доларів, який був поставлений "Газпромом" в Україну і кошти від реалізації якого були фактично сплачені до держбюджету у якості податків і дивідендів "Нафтогазу", - зазначив виконавчий директор компанії. Він додав, що "Газпром" ще залишається винним "Нафтогазу" три мільярди доларів і українська компанія розраховує списати цей борг у 2020 році.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу в 2 мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.

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