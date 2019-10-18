"Нафтогаз" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надіслала до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому". "Відправили в Стокгольмський арбітраж "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги", - повідомив у суботу, 2 листопада, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, додавши, що "Газпром" хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу з транзитного контракту. Він також зазначив, що 14 липня "Газпром" подав свою заяву про позовні вимоги.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" розраховує, що рішення "з нового арбітражу" буде прийняте у 2021 році. Він також нагадав, що "Нафтогаз" вимагає через арбітраж "компенсувати збитки, завдані діями Газпрому", а фінансовий ефект складає понад 12 мільярдів доларів.

"У 2014-2018 роках..."Газпром" "напав" на нас з багатомільярдними позовами, ми успішно захистилися і виграли за зустрічними позовами. Як компенсацію наших збитків за рішенням попереднього Стокгольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю понад два мільярди доларів, який був поставлений "Газпромом" в Україну і кошти від реалізації якого були фактично сплачені до держбюджету у якості податків і дивідендів "Нафтогазу", - зазначив виконавчий директор компанії. Він додав, що "Газпром" ще залишається винним "Нафтогазу" три мільярди доларів і українська компанія розраховує списати цей борг у 2020 році.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу в 2 мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.