"Нафтогаз" зобов'язали продавати ДТЕК газ зі знижкою - в компанії підрахували збитки

Український уряд у середу, 14 серпня, зобов'язав державну компанію "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС за суттєво зниженою ціною. За даними представника президента в уряді Андрія Геруса, компанія "ДТЕК Східенерго", яка оперує електростанцією, купуватиме газ за 2895 гривень за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і вартості транспортування. Це, за його словами, на 40 відсотків менше, ніж ціна газу, за якою його купує населення. Холдинг ДТЕК належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

У "Нафтогазі" підтвердили наявність рішення уряду та підрахували можливі збитки, яких воно може завдати компанії. Згідно з розрахунками "Нафтогазу", озвученими пресслужбою компанії у відповідь на запит DW, ідеться про щомісячні збитки у розмірі понад 100 мільйонів гривень.

"У разі продовження ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків сягатиме 250-300 мільйонів гривень щомісячно", - зазначили у пресслужбі компанії. Також у НАК "Нафтогаз" сказали, що будуть вимагати від уряду компенсувати ці втрати згідно із законом про ринок газу та вважають його рішення втручанням держави у відносини між суб'єктами господарювання.

Із проєкту відповідної постанови уряду, яку Андрій Герус оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, витікає, що мета рішення - запобігти надзвичайній ситуації в Луганській області. Таким чином в уряді сподіваються запобігти "порушенням режиму надійної роботи" української енергосистеми, забезпечити споживачів безперебійним постачанням тепла, води та електрики. Офіційних коментарів уряду щодо прийнятого рішення та критики на його адресу поки що оприлюднено не було.

Напередодні про плани уряду надати знижку на газ винятково для Луганської ТЕС, яка належить до групи компаній ДТЕК, повідомляв телеканал "1+1". Згідно повідомлення журналістів, проект підписав міністр палива та енергетики Ігор Насалик. Він пояснив таку пропозицію необхідністю забезпечити подачу електрики для підконтрольної Києву території Луганської області. А у міністерстві енергетики на запит журналістів повідомили, що збитки Луганської ТЕС становитимуть 3,7 мільйона гривень щоденно, якщо на станції будуть сплачувати за газ самостійно.

Наприкінці липня Луганська ТЕС стала виробляти електроенергію з газу, а не з вугілля, як це було раніше. Причиною став дефіцит останнього, спричинений блокуванням Росією постачання вугілля до України. Постачання вугілля на Луганську ТЕС здійснювалося з підприємства ДТЕК у Росії - шахтоуправління "Обухівська" у Ростовській області, оскільки станція може отримувати вугілля залізницею лише з російської території. Залізничних під'їздів до Луганської ТЕС контрольованою українською владою територією немає.