"Нафтогаз" збільшує ціну на газ для населення у листопаді на 14,7 відсотка

Державна компанія "Нафтогаз" збільшить ціну на газ для населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО) - на 14,7 відсотка. Про це у понеділок, 11 листопада, повідомила пресслужба компанії.

Таким чином ціна зросте на 626,24 гривні порівняно з ціною минулого місяця і складе 4899 гривень за одну тисячу кубометрів газу без урахування податку на додану вартість (ПДВ) та вартості транспортування, зазначають у пресслужбі.

Водночас в "Нафтогазі" наполягають, що така ціна газу для населення є найнижчою для листопада з 2016 року.

Нагадаємо, що у серпні стало відомо про те, що травні цього року уряд України усунув колізію між двома постановами щодо формування ціни на природний газ для населення. Це дало НАК "Нафтогаз України" можливість знизити в травні вартість газу для населення.

А з червня цього року "Нафтогаз" зобов'язаний продавати газ населенню за мінімальним значенням із чотирьох сформованих на ринку: середня ціна імпорту за даними міністерства економічного розвитку; ціна "Нафтогазу" для промисловості; середньозважена ціна на торгах на Українській енергетичній біржі та спецзобов'язання за урядовою постановою. У листопаді найменшою виявилася ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів на умовах передоплати.