 ″Нафтогаз″: Готові прийняти від ″Газпрому″ газ як виплату за рішеннями арбітражу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Нафтогаз": Готові прийняти від "Газпрому" газ як виплату за рішеннями арбітражу

Замість майже трьох мільярдів доларів за рішенням Стокгольмского арбітражу "Газпром" може розрахуватися з "Нафтогазом" паливом, заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Нафтогаз відповів на пропозицію Газпрому

"Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова розглянути виплату російською компанією "Газпром" трьох мільярдів доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом. Про це у понеділок, 25 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"На сьогоднішній день за остаточним та обов'язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення спорів, "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" приблизно три мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - повідомив він.

Також українська компанія наполягає на необхідності укладення нового транзитного контракту між "Газпромом" і оператором газотранспортної системи України, що відповідатиме європейським правилам. При цьому "Нафтогаз" відкинув умови, які виставив йому "Газпром" для продовження транзиту газу: врегулювання попередніх та нових спорів між сторонами, відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому" законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром" за зловживання  становищем.

За словами Вітренка, все це не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором.

DW.COM

Російська та українська сторони можуть продовжити наявний контракт на транзит газу або укласти новий, якщо "Нафтогаз" погодиться відмовитися від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суду, заявив "Газпром". (18.11.2019)

Пропозиція російського "Газпрому" щодо відмови України від арбітражів неприйнятна. Крім того, запропонований РФ договір на користування українською ГТС тільки на рік також не влаштовує Україну, заявив Олексій Оржель. (19.11.2019)

Як повідомлялося раніше, "Газпром" запропонував "Нафтогазу" продовження наявного контракту на транзит газу або укладання нового, якщо українська сторона відмовиться від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суди. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель назвав цю умову неприйнятною.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.

Дивитись відео 03:12

Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)

Потистояння Газпрому та Нафтогазу, карикатура

Аудіо й відео до теми

Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)  

Також за темою

Symbolbild - Gasstreit Russland Ukraine

Як в Україні працюватиме транзит газу з РФ до ЄС за європейськими правилами 21.11.2019

В Україні поспішають підготувати анбандлінг "Нафтогазу" до кінця року, аби підписати з Росією контракт на транзит газу за європейськими правилами. Як це мало б працювати, пояснює DW.

Brüssel Gasgespräche zwischen Russland und Ukraine Oleksiy Orzhel

Пропозиція "Газпрому" неприйнятна для України - Оржель 19.11.2019

Пропозиція російського "Газпрому" щодо відмови України від арбітражів неприйнятна. Крім того, запропонований РФ договір на користування українською ГТС тільки на рік також не влаштовує Україну, заявив Олексій Оржель.

Frankreich 2018 | Wladimir Putin, Präsident Russland & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Меркель і Путін обговорили питання транзиту газу через Україну 28.10.2019

Анґела Меркель та Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій йшлось про транзит газу через Україну перед черговим раундом переговорів між Україною, Росією і ЄС. Також лідери ФРН та РФ обговорили ситуацію у Сирії.

Реклама

Докладно

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Чому зникає Венеція? - "Європа у фокусі" (відео)

Як пенсіонерки в Росії борються проти лісової мафії і чому хобі-астроном отримав листа від НАСА?  

МВФ

Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  