"Нафтогаз": Готові прийняти від "Газпрому" газ як виплату за рішеннями арбітражу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова розглянути виплату російською компанією "Газпром" трьох мільярдів доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом. Про це у понеділок, 25 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"На сьогоднішній день за остаточним та обов'язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення спорів, "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" приблизно три мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - повідомив він.

Також українська компанія наполягає на необхідності укладення нового транзитного контракту між "Газпромом" і оператором газотранспортної системи України, що відповідатиме європейським правилам. При цьому "Нафтогаз" відкинув умови, які виставив йому "Газпром" для продовження транзиту газу: врегулювання попередніх та нових спорів між сторонами, відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому" законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром" за зловживання становищем.

За словами Вітренка, все це не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором.

Як повідомлялося раніше, "Газпром" запропонував "Нафтогазу" продовження наявного контракту на транзит газу або укладання нового, якщо українська сторона відмовиться від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суди. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель назвав цю умову неприйнятною.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.