"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути транзитний тариф

НАК "Нафтогаз України" вимагає від російського "Газпрому" переглянути транзитний тариф з 13 березня 2018 року до 1 січня 2020 року і виплатити компенсацію у 11,8 мільярда доларів плюс відсотки і ще додатково 448 мільйонів плюс відсотки за інші зобов'язання. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, поінформувавши про деталі спрямованої раніше до Стокгольмського арбітражу заяви про захист і зустрічні позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому".

"Фактично йдеться про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і повинні отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 мільярда доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо як компенсацію", - написав виконавчий директор НАК на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами Вітренка, право "Нафтогазу" вимагати перегляд тарифу передбачено в самому контракті.

Він пояснив, що попередній арбітраж не розглядав питання щодо перегляду тарифу по суті, а лише визнав, що запит на перегляд тарифу, який "Нафтогаз" відправив "Газпрому" влітку 2009 року не відповідав формальним вимогам. Тому арбітраж не може розглядати це питання по суті.

"Прочитавши про це у рішенні арбітражу від 28 лютого 2018 року, ми підготували новий запит щодо перегляду тарифу, який би задовольняв всім формальностям (потрібно було економічне обґрунтування, розрахунки тощо) і відправили його в "Газпром" 13-го березня 2018 року", - зазначив Вітренко. Він пояснив, що саме з цієї дати і до закінчення контракту (1 січня 2020 року) "Нафтогаз" вимагає тепер переглянути транзитний тариф.

Вітренко розповів, що з цього приводу були проведені двосторонні переговори з "Газпромом". Утім, вони завершилися "без особливого успіху", і тому тепер це питання має вирішувати Стокгольмський арбітраж. За його словами, перегляд транзитного тарифу схожий на перегляд ціни на газ, який здійснив попередній арбітраж на вимогу "Нафтогазу".

За словами Вітренка, "Нафтогаз" зазначає, що відбулися істотні зміни в порядку формування транзитних тарифів, у порівнянні з 2009 роком. "Крім того, наш транзитний тариф поки не відповідає рівню транзитних тарифів на європейському ринку", - додав виконавчий директор НАК.

Він пояснив, що якщо не проводити жодних коригувань (ні на середню відстань, ні на завантаженість, ні на діаметр труби), а просто порівнювати опубліковані номінальні ставки плати за транзит газу через європейські країни з тарифом, розрахованим за формулою в транзитному контракті з "Газпромом", то різниця буде ще більшою. Як зазначив Вітренко, НАК розрахував такий тариф з авторитетними незалежними експертами і зауважив, що НАК не вимагає повного покриття своїх витрат.

Ще одним з обґрунтувань суми компенсації є витрати на так звану "прискорену амортизацію" і "знецінення". Причина - наразі в "Нафтогазу" немає достатніх підстав очікувати, що українська газотранспортна система буде використовуватися для транзиту після закінчення поточного транзитного контракту першого січня 2020 року. "Якщо спрощено, то актив, який міг би служити 30 років, ми повинні амортизувати за 2 роки, тому що потім він не буде використовуватися", - пояснив Вітренко.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" додаткові 448 мільйонів доларів компенсації плюс відсотки

Крім того "Нафтогаз" висунув "Газпрому" додаткові вимоги виплати 213 мільйонів доларів компенсації плюс відсотки. Причина - порушення "Газпромом" зобов'язань доставляти газ за контрактом на постачання газу з березня 2018 року до вересня 2019 року з можливістю додати наступні місяці, бо "Нафтогазу" доводилося купувати цей газ дорожче на європейському ринку.

Ще "Нафтогаз" вимагає виплати 202 мільйона доларів компенсації плюс відсотки за порушення "Газпромом" зобов'язань подавати газ для транзиту обсягом не менше 110 мільярдів кубометрів в рік за контрактом на транзит газу в період з 1 січня до 12 березня 2018 року, а також 33 мільйона доларів компенсації плюс відсотки за недотримання "Газпромом" зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС в межах, передбачених контрактом.

Ще одним пунктом позову є декларація про постачання газу на непідконтрольні території, які "Газпром" нібито продовжує проводити. Рішення арбітражу очікується в 2021 році.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу в 2 мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.