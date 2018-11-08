Нафтові компанії РФ хочуть перекласти збитки через санкції на західних партнерів - Reuters

Російські найбільші енергетичні компанії намагаються захиститися від американських санкцій. Вони вимагають від західних покупців нафти проводити оплату в європейській, а не американській валюті, а також хочуть перекласти на них можливі штрафи у випадку застосування до них санкцій. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомила агенція Reuters з посилання на власні джерела.

Найбільший російський виробник нафти "Роснефть", а також третя і четверта компанії у країні "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від своїх західних партнерів перегляду контрактів на 2019 рік, повідомило видання з посиланням на сім джерел в західній нафтовій галузі. В російських компаніях не прокоментували цю ситуацію.

Покупці нафти незадоволені такими вимогами російських партнерів. "Це частина тенденції - російська нафтова промисловість працює над пом'якшенням ризиків нових санкцій. Покупці, своєю чергою стверджують, що вони не можуть нести цих ризиків, тому ми намагаємося знайти компроміси", - розповів один зі співрозмовників агенції з боку покупців нафти.

Переговори щодо умов купівлі нафти тривають. Але за даними джерел Reuters, деякі компанії вже дійшли компромісних рішень із російськими енергетичними гігантами. Приімром, одна велика компанія з ЄС вже погодилась купувати нафту у "Сургутнефтегаза" за євро в обмін на скасування штрафів, пише агенція. "Ми заявляли про те, що якщо санкції зроблять неможливою оплату навіть за нафтовий вантаж, то як же ж ми повинні будемо платити штрафи", - повідомило джерело видання.

Проти російських компаній, фізичних осіб та деяких секторів економіки вже діє низка санкцій, запроваджених через анексію Криму та агресію Росії на Донбасі, а також через отруєння у Великобританії екс-шпигуна Сергія Скрипаля, в якому на Заході звинувачують Москву.

У випадку з нафтовими компаніями ідеться про можливу нову хвилю санкцій США, запровадження яких у Росії очікують найближчими тижнями.