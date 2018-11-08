 Нафтові компанії РФ хочуть перекласти збитки через санкції на західних партнерів - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Нафтові компанії РФ хочуть перекласти збитки через санкції на західних партнерів - Reuters

"Роснефть", "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від західних покупців нафти оплати не в доларах, а в євро, а також сплати усіх штрафів у разі, якщо на заваді угодам стануть санкції США, передає агенція Reuters.

Роснефть та інші енергетичні компанії хочуть змінити контракти через санкції

"Роснефть" та інші енергетичні компанії хочуть змінити контракти через санкції

Російські найбільші енергетичні компанії намагаються захиститися від американських санкцій. Вони вимагають від західних покупців нафти проводити оплату в європейській, а не американській валюті, а також хочуть перекласти на них можливі штрафи у випадку застосування до них санкцій. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомила агенція Reuters з посилання на власні джерела.

Найбільший російський виробник нафти "Роснефть", а також третя і четверта компанії у країні "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від своїх західних партнерів перегляду контрактів на 2019 рік, повідомило видання з посиланням на сім джерел в західній нафтовій галузі. В російських компаніях не прокоментували цю ситуацію.

Покупці нафти незадоволені такими вимогами російських партнерів. "Це частина тенденції - російська нафтова промисловість працює над пом'якшенням ризиків нових санкцій. Покупці, своєю чергою стверджують, що вони не можуть нести цих ризиків, тому ми намагаємося знайти компроміси", - розповів один зі співрозмовників агенції з боку покупців нафти.

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Понад 30 представників російських силових структур, а також організацій потрапили під нові штрафні заходи США. Раніше Дональд Трамп підписав указ щодо підтримання режиму антиросійських санкцій. (20.09.2018)

До санкційного переліку додано три фізичні особи та дев'ять компаній. У списку зокрема, кілька санаторіїв і фірм анексованого Росією Криму. (08.11.2018)

Переговори щодо умов купівлі нафти тривають. Але за даними джерел Reuters, деякі компанії вже дійшли компромісних рішень із російськими енергетичними гігантами. Приімром, одна велика компанія з ЄС вже погодилась купувати нафту у "Сургутнефтегаза" за євро в обмін на скасування штрафів, пише агенція. "Ми заявляли про те, що якщо санкції зроблять неможливою оплату навіть за нафтовий вантаж, то як же ж ми повинні будемо платити штрафи", - повідомило джерело видання.

Проти російських компаній, фізичних осіб та деяких секторів економіки вже діє низка санкцій, запроваджених через анексію Криму та агресію Росії на Донбасі, а також через отруєння у Великобританії екс-шпигуна Сергія Скрипаля, в якому на Заході звинувачують Москву. 

У випадку з нафтовими компаніями ідеться про можливу нову хвилю санкцій США, запровадження яких у Росії очікують найближчими тижнями. 

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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