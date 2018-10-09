 Наумбурзький собор офіційно потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Наумбурзький собор офіційно потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Розташований у німецькій землі землі Саксонія-Ангальт собор святих апостолів Петра і Павла, заснований у XI столітті, офіційно став частиною культурної спадщини ЮНЕСКО.

Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла

Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла

Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла у німецькій землі Саксонія-Ангальт офіційно внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. "Ми хочемо зберегти нашу культурну спадщину, сумлінно про неї піклуватися та збільшувати її цінність", - сказав прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) під час офіційної церемонії передачі грамоти від ЮНЕСКО, яка відбулась у неділю, 21 жовтня.

За словами статс-секретарки в МЗС ФРН Мішель Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering), собор наочно демонструє, наскільки важливими були культурний обмін та мобільність митців для соціального та мистецького розвитку в Європі.

Фігура маркграфині Ути Балленштедтської

Фігура маркграфині Ути Балленштедтської

Наумбурзький собор, заснований у XI столітті, є однією з найважливіших соборних будівель Середньовіччя. Особливу популярність мають скульптури з піщанику, які його прикрашають. Серед найвідоміших - фігура маркграфині Ути Балленштедтської, яка є символом Наумбурга та землі Саксонія-Ангальт.

Рішення прийняти Наумбурзький собор до всесвітньої культурної спадщини було ухвалене ЮНЕСКО в липні 2018 року. Це була вже третя заявка на прийняття споруди до списку ЮНЕСКО.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Кандидат у список ЮНЕСКО

    Наумбурзький собор у федеральній землі Саксонія-Ангальт є головним об'єктом у повторній заявці Німеччини на включення середньовічних пам'яток у районі річок Заале та Унструт до списку Всесвітньої культурної спадщини. У 2017 році заявку в ЮНЕСКО відхилили, запропонувавши допрацювати концепцію, що і було зроблено.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Романіка і готика

    Нова заявка буде розглядатися на засіданні комітету ЮНЕСКО 24 червня - 4 липня 2018 року в Бахрейні. Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла було закладено у 1029-му році. Він поєднує в собі елементи романського і готичного стилів, бо розширення храму робили вже у XIII столітті.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Західні хори

    Видатним твором готичного сакрального мистецтва вважаються західні хори цього храму. Фігури, створені невідомим наумбурзський майстром у XIII столітті, вражають своєю природністю і виразністю. Вони зображують дванадцять представників вищих станів, які робили щедрі пожертви на цей храм. Серед них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ута Наумбурзька

    Коли письменника Умберто Еко якось запитали, з ким той хотів би провести вечерю, він назвав саме це ім'я. Ута Наумбурзька (1000-1046) прославилася своєю чарівністю і неприступністю, а її скульптурне зображення у соборі вважається одним з найяскравіших жіночих образів середньовічного мистецтва. При цьому Уолт Дісней взяв цей образ за основу для персонажа королеви-мачухи у "Білосніжці".

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ринкова площа

    Після огляду Наумбурзького собору обов'язково варто прогулятися Старим містом. Будинки на Ринковій площі нагадують про багатство і добробут цього міста, розташованого приблизно за годину їзди на машині від Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Рудельсбург

    У середні віки в цих місцях перетиналися одразу кілька важливих торговельних шляхів. Для їхньої охорони були зведені потужні замки, які зараз також вказані у заявці на надання статусу Всесвітньої спадщини. Один з них - Рудельсбург над річкою Заале.

  • Замок Ґозек

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Земля фортець"

    Загалом навколо Наумбурга в районі Бургенланд, назва якого дослівно перекладається як "Земля фортець", налічується близько трьох десятків замків. Вік багатьох сягає тисячі років. На цьому знімку - замок Ґозек, який служив колись резиденцією пфальцграфа, пізніше відданий під монастир, а потім знову став резиденцією.

  • Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Монастир Пфорта

    За часів Високого Середньовіччя з середини XI до середини XIII століть у районі річок Заале та Унструт налічувалося близько півсотні монастирів. Ченці зробили вирішальний внесок у розвиток цього регіону. Цистерціанська обитель Пфорта була заснована у 1137 році. Ченці з цього абатства проклали тут численні канали для водопостачання та побудували млини.

  • Бібліотека Земельної школи Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Земельна школа Пфорта

    У монастирі Пфорта досі працює славнозвісна німецька гімназія, відкрита тут у 1543 році. Серед колишніх учнів цієї школи - філософ Фрідріх Ніцше і поет Фрідріх Ґотліб Клопшток. Тутешня бібліотека була заснована у 1570-му році й налічує зараз близько 80 тисяч книг. Вона належить до числа найбільших і найстаріших шкільних бібліотек Німеччини.

  • Виноградник Швайґенберґ

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Тоскана Півночі"

    Близько тисячі років тому монахи також заклали в цьому регіоні перші виноградники. Сьогодні виноробний регіон Заале-Унструт називають "Тосканою Півночі" (Toskana des Nordens). На фото - виноградник Швайґенберґ.

    Автор: Керстін Шмідт, Максим Нелюбін, Максим Драбок


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Аудіо й відео до теми

Наумбурзький собор - всесвітня спадщина ЮНЕСКО (02.07.2018)  

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Наумбурзький собор святих Петра і Павла внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква XIII століття у землі Саксонія-Ангальт передусім вражає скульптурами невідомого майстра.

Наумбурзький собор - шедевр середньовічної архітектури, особливо вражає скульптурами невідомого майстра.

Наумбурзький собор внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО (відео) 02.07.2018

Наумбурзький собор у землі Саксонія-Ангальт - шедевр середньовічної архітектури ХІІІ століття, особливо вражає скульптурами невідомого майстра.

Deutschland Stadtansicht Naumburg (Saale)

Наумбурзький собор - новий претендент на статус культурної спадщини ЮНЕСКО (фотогалерея) 19.06.2018

Цей древній храм в Німеччині, що поєднує елементи романського і готичного стилів, претендує на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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