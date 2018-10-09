Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла у німецькій землі Саксонія-Ангальт офіційно внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. "Ми хочемо зберегти нашу культурну спадщину, сумлінно про неї піклуватися та збільшувати її цінність", - сказав прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) під час офіційної церемонії передачі грамоти від ЮНЕСКО, яка відбулась у неділю, 21 жовтня.

За словами статс-секретарки в МЗС ФРН Мішель Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering), собор наочно демонструє, наскільки важливими були культурний обмін та мобільність митців для соціального та мистецького розвитку в Європі.

Фігура маркграфині Ути Балленштедтської

Наумбурзький собор, заснований у XI столітті, є однією з найважливіших соборних будівель Середньовіччя. Особливу популярність мають скульптури з піщанику, які його прикрашають. Серед найвідоміших - фігура маркграфині Ути Балленштедтської, яка є символом Наумбурга та землі Саксонія-Ангальт.

Рішення прийняти Наумбурзький собор до всесвітньої культурної спадщини було ухвалене ЮНЕСКО в липні 2018 року. Це була вже третя заявка на прийняття споруди до списку ЮНЕСКО.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Кандидат у список ЮНЕСКО Наумбурзький собор у федеральній землі Саксонія-Ангальт є головним об'єктом у повторній заявці Німеччини на включення середньовічних пам'яток у районі річок Заале та Унструт до списку Всесвітньої культурної спадщини. У 2017 році заявку в ЮНЕСКО відхилили, запропонувавши допрацювати концепцію, що і було зроблено.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Романіка і готика Нова заявка буде розглядатися на засіданні комітету ЮНЕСКО 24 червня - 4 липня 2018 року в Бахрейні. Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла було закладено у 1029-му році. Він поєднує в собі елементи романського і готичного стилів, бо розширення храму робили вже у XIII столітті.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Західні хори Видатним твором готичного сакрального мистецтва вважаються західні хори цього храму. Фігури, створені невідомим наумбурзський майстром у XIII столітті, вражають своєю природністю і виразністю. Вони зображують дванадцять представників вищих станів, які робили щедрі пожертви на цей храм. Серед них - маркграфиня Ута.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Ута Наумбурзька Коли письменника Умберто Еко якось запитали, з ким той хотів би провести вечерю, він назвав саме це ім'я. Ута Наумбурзька (1000-1046) прославилася своєю чарівністю і неприступністю, а її скульптурне зображення у соборі вважається одним з найяскравіших жіночих образів середньовічного мистецтва. При цьому Уолт Дісней взяв цей образ за основу для персонажа королеви-мачухи у "Білосніжці".

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Ринкова площа Після огляду Наумбурзького собору обов'язково варто прогулятися Старим містом. Будинки на Ринковій площі нагадують про багатство і добробут цього міста, розташованого приблизно за годину їзди на машині від Лейпцига.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Рудельсбург У середні віки в цих місцях перетиналися одразу кілька важливих торговельних шляхів. Для їхньої охорони були зведені потужні замки, які зараз також вказані у заявці на надання статусу Всесвітньої спадщини. Один з них - Рудельсбург над річкою Заале.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху "Земля фортець" Загалом навколо Наумбурга в районі Бургенланд, назва якого дослівно перекладається як "Земля фортець", налічується близько трьох десятків замків. Вік багатьох сягає тисячі років. На цьому знімку - замок Ґозек, який служив колись резиденцією пфальцграфа, пізніше відданий під монастир, а потім знову став резиденцією.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Монастир Пфорта За часів Високого Середньовіччя з середини XI до середини XIII століть у районі річок Заале та Унструт налічувалося близько півсотні монастирів. Ченці зробили вирішальний внесок у розвиток цього регіону. Цистерціанська обитель Пфорта була заснована у 1137 році. Ченці з цього абатства проклали тут численні канали для водопостачання та побудували млини.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху Земельна школа Пфорта У монастирі Пфорта досі працює славнозвісна німецька гімназія, відкрита тут у 1543 році. Серед колишніх учнів цієї школи - філософ Фрідріх Ніцше і поет Фрідріх Ґотліб Клопшток. Тутешня бібліотека була заснована у 1570-му році й налічує зараз близько 80 тисяч книг. Вона належить до числа найбільших і найстаріших шкільних бібліотек Німеччини.

Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху "Тоскана Півночі" Близько тисячі років тому монахи також заклали в цьому регіоні перші виноградники. Сьогодні виноробний регіон Заале-Унструт називають "Тосканою Півночі" (Toskana des Nordens). На фото - виноградник Швайґенберґ. Автор: Керстін Шмідт, Максим Нелюбін, Максим Драбок

