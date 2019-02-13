Наукові пояснення відомих фраз про кохання (фотогалерея)

Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

Марія Магдаліна ван Бетховен

Перша любов у житті хлопчика - це його власна мати. Для Марії Магдаліни Кеверих шлюб з Йоганном Бетховеном, батьком Людвіга, був другим. Вона народила йому сімох дітей і тільки троє з них пережили вік немовляти. Її життя було непростим: чоловік був алкоголіком та схильним до насильства. Вона померла від туберкульозу в 1787 році, у віці лише 40 років.