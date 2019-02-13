Наукові пояснення відомих фраз про кохання (фотогалерея)
Кохання засліплює! Протилежності притягуються! Або: шлях до серця лежить через шлунок. Чи справді це так? Що відбувається з нашим тілом унаслідок кохання? Наукові пояснення поширених фраз - у добірці DW.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Шлях до серця лежить через шлунок
Закохані продукують гормон фенілетиламін, який зменшує апетит. Під час романтичної вечері закохані пари також виробляють більше гормону "ласкавості" окситоцину, що теж сприяє зменшенню апетиту. Однак коли пари уже тривалий час перебувають у стосунках, усе виглядає інакше. Щасливі парочки в середньому важать більше за одинаків. Одна із причин - менша загроза конкуренції у щасливому партнерстві.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Метелики в животі
У фазі закоханості процеси в людському тілі також регулюють гормони статі тестостерон і естроген, чоловічий та жіночий відповідно. Ці гормони виділяються, як правило, унаслідок стресу і спричиняють неспокій у шлунково-кишковому тракті. У закоханих, які зустрічають об'єкт свого почуття, виробляється стресовий гормон адреналін, який разом з гормонами щастя спричиняє поколювання в животі.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Не переносити когось на дух
Молекули на поверхні клітин регулюють розпізнавання імунною системою того, друг перед нею чи ворог, і відповідають за виникнення відповідних запахів. Через нюхові рецептори вони потрапляють до мозку, який потім вирішує - підходить йому людина чи ні. Якщо зовсім не підходить, то в організмі можуть виникнути автоагресивні клітини, які атакують власні тканини і викликають автоімунні захворювання.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Кохання засліплює
Дофамін (чи допамін) - це гормон, який викликає в мозку відчуття закоханості і сприяє тому, що людина особливо не бере до уваги вади об'єкту жадання. А викид ендорфінів викликає відчуття щастя й задоволення. Якщо ж до цього додаються ще й тактильні дотики, активується і "ласкавий" гормон окситоцин. Через нього виникає триваліший зв'язок, ніж закоханість, що триває зазвичай не довше шести тижнів.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Хімія кохання
У коханні спрацьовує гасло: чим чужіший, тим кращий. При цьому мова йде про імунні гени, які відіграють важливу роль у захисті від захворювань. Чим різноманітніший генофонд матері й батька, тим краще діти захищені від можливих збудників хвороб.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Ти мій солоденький!
Цілувати, смоктати і кусати - у жартівливо-грайливому тоні тут проявляються канібалістичні мотиви. Про це говорять і вислови: вважати когось "солоденьким" або "смачненьким". Окрім того, для багатьох солодощі з раннього дитинства асоціюються з нагородою. Відповідно і означення "солодкого" переноситься на інші аспекти життя.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Два чоботи пара
Тривалі стосунки сприяють тому, що партнери дійсно стають подібними одне до одного. Говорячи словами соціологів, ідеться про "гомогамію", коли партнерів підшуковують за схожістю критеріїв (походження, вік, рівень освіти, соціальний статус, фінансова ситуація, хобі, політичні вподобання або релігія).
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Протилежності притягуються
Жінки та чоловіки відрізняються і у виборі партнерів. Так, чоловіки більше звертають увагу на зовнішність. Тоді як для жінок важливішу роль відіграє статус та розум. Поєднання різних думок та досвіду може призвести до більш зважених рішень та розумних вчинків. Часто різні особистості краще пасують одне одному - комусь подобається провідна, а комусь другорядна роль.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Усе ділити навпіл
Особливо сексуальні партнери мають зважати на те, аби не ділитися з новим партнером венеричними хворобами або іншими інфекціями. І досі залишається незрозумілим, чи діляться партнери з часом своїм мікробіомом - тобто сумою всіх мікроорганізмів на шкірі. Так, у людей, які страждають на нейродерміт, мікроби партнерів можуть викликати посилення захворювання.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Мати на когось алергію
Якщо партнерство розвалюється, причиною може бути алергія на запахи. Переважно в людей викликає алергію не сама особа, а те, що вона носить на собі. Це можуть бути парфуми, креми або засоби гігієни. Під час алергічних реакцій на імунну систему впливає і психіка - позитивно або негативно.
Автор: Александер Фройнд, Інна Завгородня
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Шлях до серця лежить через шлунок
Закохані продукують гормон фенілетиламін, який зменшує апетит. Під час романтичної вечері закохані пари також виробляють більше гормону "ласкавості" окситоцину, що теж сприяє зменшенню апетиту. Однак коли пари уже тривалий час перебувають у стосунках, усе виглядає інакше. Щасливі парочки в середньому важать більше за одинаків. Одна із причин - менша загроза конкуренції у щасливому партнерстві.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Метелики в животі
У фазі закоханості процеси в людському тілі також регулюють гормони статі тестостерон і естроген, чоловічий та жіночий відповідно. Ці гормони виділяються, як правило, унаслідок стресу і спричиняють неспокій у шлунково-кишковому тракті. У закоханих, які зустрічають об'єкт свого почуття, виробляється стресовий гормон адреналін, який разом з гормонами щастя спричиняє поколювання в животі.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Не переносити когось на дух
Молекули на поверхні клітин регулюють розпізнавання імунною системою того, друг перед нею чи ворог, і відповідають за виникнення відповідних запахів. Через нюхові рецептори вони потрапляють до мозку, який потім вирішує - підходить йому людина чи ні. Якщо зовсім не підходить, то в організмі можуть виникнути автоагресивні клітини, які атакують власні тканини і викликають автоімунні захворювання.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Кохання засліплює
Дофамін (чи допамін) - це гормон, який викликає в мозку відчуття закоханості і сприяє тому, що людина особливо не бере до уваги вади об'єкту жадання. А викид ендорфінів викликає відчуття щастя й задоволення. Якщо ж до цього додаються ще й тактильні дотики, активується і "ласкавий" гормон окситоцин. Через нього виникає триваліший зв'язок, ніж закоханість, що триває зазвичай не довше шести тижнів.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Хімія кохання
У коханні спрацьовує гасло: чим чужіший, тим кращий. При цьому мова йде про імунні гени, які відіграють важливу роль у захисті від захворювань. Чим різноманітніший генофонд матері й батька, тим краще діти захищені від можливих збудників хвороб.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Ти мій солоденький!
Цілувати, смоктати і кусати - у жартівливо-грайливому тоні тут проявляються канібалістичні мотиви. Про це говорять і вислови: вважати когось "солоденьким" або "смачненьким". Окрім того, для багатьох солодощі з раннього дитинства асоціюються з нагородою. Відповідно і означення "солодкого" переноситься на інші аспекти життя.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Два чоботи пара
Тривалі стосунки сприяють тому, що партнери дійсно стають подібними одне до одного. Говорячи словами соціологів, ідеться про "гомогамію", коли партнерів підшуковують за схожістю критеріїв (походження, вік, рівень освіти, соціальний статус, фінансова ситуація, хобі, політичні вподобання або релігія).
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Протилежності притягуються
Жінки та чоловіки відрізняються і у виборі партнерів. Так, чоловіки більше звертають увагу на зовнішність. Тоді як для жінок важливішу роль відіграє статус та розум. Поєднання різних думок та досвіду може призвести до більш зважених рішень та розумних вчинків. Часто різні особистості краще пасують одне одному - комусь подобається провідна, а комусь другорядна роль.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Усе ділити навпіл
Особливо сексуальні партнери мають зважати на те, аби не ділитися з новим партнером венеричними хворобами або іншими інфекціями. І досі залишається незрозумілим, чи діляться партнери з часом своїм мікробіомом - тобто сумою всіх мікроорганізмів на шкірі. Так, у людей, які страждають на нейродерміт, мікроби партнерів можуть викликати посилення захворювання.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору
Мати на когось алергію
Якщо партнерство розвалюється, причиною може бути алергія на запахи. Переважно в людей викликає алергію не сама особа, а те, що вона носить на собі. Це можуть бути парфуми, креми або засоби гігієни. Під час алергічних реакцій на імунну систему впливає і психіка - позитивно або негативно.
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Марія Магдаліна ван Бетховен
Перша любов у житті хлопчика - це його власна мати. Для Марії Магдаліни Кеверих шлюб з Йоганном Бетховеном, батьком Людвіга, був другим. Вона народила йому сімох дітей і тільки троє з них пережили вік немовляти. Її життя було непростим: чоловік був алкоголіком та схильним до насильства. Вона померла від туберкульозу в 1787 році, у віці лише 40 років.
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Марія Анна Вільгельміна фон унд цу Вестергольт-Гейзенберг
Друг дитинства і біограф Бетховена Франц Ґергард Веґелер згадував про "найбільшу його пристрасть" - "прекрасну і добру фройляйн ф. В". Веґелер описав це як любов "Вертера", натякаючи на роман Гете "Страждання юного Вертера" з трагічним фіналом. Проте в біографії композитора "фройляйн ф. В." глибоких слідів не залишила.
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Графиня Жозефіна Брунсвік
Між 1804 та 1809 роками Бетховен і Жозефіна Брунсвік написали один одному щонайменше 14 листів, в яких він називав її "моє все" і "єдине кохання". Але Жозефіна була нещаслива: її залишив чоловік і забрав в неї дітей. Сестра Брунсвік писала, що Бетховен та графиня "були створені одне для одного".
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Тереза Мальфатті
Після заміжжя Жозефіни Брунсвік, Бетховен мав серйозні плани одружитися з Терезою Малфатті. Для цього він замовив копію свідоцтва про хрещення у своєму рідному місті Бонні. Проте через класову різницю сім'я Малфатті виступила проти весілля. Бетховен, здається, швидко подолав розчарування, і вони залишилися друзями.
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Графиня Джульєтта Гвіччарді
Між 1801 і 1802 роками сестри Брунсвік познайомили Бетховена зі своєю кузиною - також графинею. Почуття виникли одразу, але було зрозуміло, що стосунки не будуть тривалими: Джульєтта вже була заручена. Однак вона отримала цінний подарунок: Бетховен присвятив їй знамениту "Місячну сонату".
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Марі Біго
Бетховен мав до Марії Біго сильні почуття і подарував їй оригінал партитури своєї знаменитої фортепіанної сонати "Апасіоната" з автографом. Чоловік Біго приревнував, коли Бетховен у 1807 році запросив Марію на екскурсію. У листі до них обох композитор пише, що його принцип - "ніколи не мати більшого, ніж дружні стосунки з чужою дружиною".
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Елізабет Рекель
Музикознавці вважають, що Елізабет Рекель може бути загадковою "Елізою", якій присвячено один із найвідоміших музикальних творів усіх часів. Вважається, що саме їй Бетховен перед смертю подарував рукопис своєї п’єси "До Елізи".
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Антонія Брентано
Знаменитий лист "До безсмертної Коханої" Бетховен міг написати Антонії Брентано. В той час вона подорожувала до Праги з Карлсруе, що має значення для наступної історії…
Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки
Безсмертна кохана
Лист "До безсмертної Коханої" від 6 і 7 липня 1812 року описує зустріч, яка відбулася кілька днів до того в Празі, до якої таємнича жінка прибула з "К" (можливо Карлсруе). Це Антонія Брентано? Або Жозефіна Брунсвік, яка також зустрічалася з Бетховеном, і яка народила доньку через дев’ять місяців після цього? Дослідники досі точно не знають.
Автор: Рік Фулькер, Олена Губар
Сальвадор Далі та його музи
Спірне батьківство
У 2015 році Марія Пілар Абель Мартінес, яка народилася 1 лютого 1956 року в каталонському місті Фігерасі, де похований Сальвадор Далі, подала позов на встановлення батьківства. Професійна ворожка, ведуча програми "пророцтв" на телебаченні каталонської Жірони, стверджує, що великий художник-сюрреаліст - її кровний батько. У червні 2017 року суд задовольнив позов. Тіло Далі ексгумували 20 липня.
Сальвадор Далі та його музи
Могила Далі
Могила Далі розташована в театрі-музеї Сальвадора Далі, створеному ним самим у Фігерасі. Він заповів поховати себе так, щоб по могилі ходили люди, тому тіло замуроване в склепі під центральним залом музею. Далі помер 23 січня 1989 року на 85-му році життя.
Сальвадор Далі та його музи
Вигідні родинні зв'язки
Ексгумація була проведена ввечері після закриття музею. Результати експертизи очікуються до вересня. Якщо ДНК Марії Пілар Абель Мартінес і Далі співпадуть, то вона зможе претендувати на його прізвище, авторські права і частину спадщини. За деякими оцінками, ідеться про суму в 300 мільйонів євро. За даними ЗМІ, фінансова ситуація ймовірної позашлюбної доньки художника жалюгідна.
Сальвадор Далі та його музи
Таємний зв'язок у Порт Льїгаті
Марія Пілар Абель Мартінес стверджує, що дізналася про те, що нібито є позашлюбною донькою Далі, від своєї бабусі, матері її офіційного батька. Та, за її словами, знала про таємний зв'язок матері Марії з художником у Порт Льїгаті і вважала свою онуку такою ж "дивною", як і її біологічного батька. Фото: Маєток Далі в Порт Льїгаті на місці купленого Далі рибальського будиночка.
Сальвадор Далі та його музи
Джерело щастя і натхнення
У Порт Льїгаті Сальвадор Далі оселився у 1930 році не один. Разом із ним до рибальського села в околицях Кадакеса переїхала з Парижа Гала, його дружина, коханка, муза і менеджерка, яку він боготворив і яка зробила його щасливою людиною й найуспішнішим серед сюрреалістів художником. Фото: Сальвадор Далі і Гала у 1962 році.
Сальвадор Далі та його музи
Богиня з Казані
Юний Далі був відомий своєю ексцентричністю, незвичайною манерою живопису і панічним страхом перед жінками. До 25 років, як повідомляють біографи, Сальвадор залишався незайманим. Його життя змінилося в той момент, коли у 1929 році він побачив російську дружину французького поета Поля Елюара, який гостював у нього, Олену Іванівну Дьяконову з Казані.
Сальвадор Далі та його музи
Приваблива і незбагненна
Ще в юному віці Гала мала фатальну жіночу привабливість, фантастичну інтуїцію і практичну кмітливість. Познайомившись зі своїм першим чоловіком у Швейцарії в 1912 році, де обидва лікувалися від туберкульозу, але підхопили любовну лихоманку, вона поїхала до Франції. Так вона уникла революції в Росії і з головою поринула в богемне життя Парижа.
Сальвадор Далі та його музи
Джерело натхнення
Чоловіки, як правило, мріють про безкорисну й віддану жінку, пристрасну, яка розуміє й готова підтримати у скрутну хвилину. Сальвадору Далі пощастило - він знайшов матір, коханку й подругу в одній особі. Гала стала для нього жінкою, про яку менш щасливим чоловікам залишається тільки мріяти, і майже єдиною жіночою моделлю в його творчості.
Сальвадор Далі та його музи
Муза сюрреалістів
Із 1930 року Гала почала жити з Далі. Історія показує, що вона зробила правильний вибір, залишивши чоловіка й дитину заради людини, яка з її допомогою розвинула свою геніальність і досягла вершин визнання. З поваги до колишнього чоловіка Гала не вінчалася з Далі до тих пір, поки Поль був живий. Той, не дивлячись на цілком щасливе особисте життя, майже до самої смерті писав їй любовні листи.
Сальвадор Далі та його музи
Пігмаліон і Галатея
"Скоро ви будете таким, яким я хочу вас бачити, мій хлопчику", - так говорила муза своєму художникові. Гала не тільки часто позувала Далі - вона присутня на його картинах в алегорії сну, в образі Божої матері і навіть Христа. Гала взяла на себе також всі побутові турботи і займалася продажем його картин.
Сальвадор Далі та його музи
На схилі літ
Безхмарне щастя затьмарила старість. Елегантна і завжди блискуча Гала не могла завадити природному процесу старіння. Не допомагали ані дієти, ані пластичні операції, ані молоді коханці. На схилі літ вона віддалилася від Дали. "Сальвадору все одно, у кожного з нас своє життя", - відверто казала Гала під час спілкування з журналістами.
Сальвадор Далі та його музи
Любов на трьох
Гала була на 10 років старшою за Сальвадора Далі. Неординарна у всьому, вона знайшла у собі сили "поступитися" його юній фаворитці Аманді Лір (третя ліворуч), коли зрозуміла, наскільки добре Далі почувається в її товаристві. Французька поп-співачка, актриса і модель надала старіючому художникові можливість реалізуватися як сильному і впевненому чоловікові.
Сальвадор Далі та його музи
Життя без музи
Зі смертю Гали у 1982 році Сальвадор Далі залишив полотно і пензлі й майже повністю занурився в безумство: цілими днями нічого не їв, говорив нерозбірливо, дратувався без приводів. У хвилини спокою він просто сидів біля закритого вікна і дивився в порожнечу. Так без своєї музи Далі прожив ще сім років.