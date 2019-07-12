Науковці пов'язують спеку у Європі з глобальним потеплінням

Глобальне потепління вплинуло на липневу спеку в Європі та збільшило її інтенсивність на 1,5-3 градуси за Цельсієм, повідомила група вчених World Attribution World під час презентації свого дослідження в п'ятницю, 2 серпня, передає агенція Reuters. Вони зауважили, що така інтенсивність спеки в деяких країнах була б "надзвичайно малоймовірною" без зміни клімату.

Зокрема, в Німеччині у порівнянні з доіндустріальними часами ймовірність таких теплових хвиль стала більшою у 50 разів. У Франції та Нідерландах в доіндустріальні часи такі періоди спеки могли трапитися лише раз на тисячу років. Натомість минулого липня ймовірність такої спеки у цих двох країнах стала в 100 разів більшою, зазначили вчені.

Дослідження провели представники Оксфордського інституту змін довкілля (ECI), а також нідерландської, британської та французької метеорологічних служб. Їхній аналіз ґрунтується на моделюванні та спостереженні за даними.

1 серпня у Всесвітній метеорологічній організації заявили, що температурні показники липня 2019 року досягнули, якщо не перевершили, дані найгарячішого місяця, які досі були зафіксовані в світі, - липня 2016 року.

Крім того, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що наступні п'ять років будуть найгарячішими на планеті. "Тільки цього року ми спостерігали, як створюються нові температурні рекорди від Нью-Делі до Анкориджа, від Парижа до Сантьяго, від Аделаїди до Полярного кола", - сказав він журналістам у четвер, 1 серпня.

Нагадаємо, у липні 2019 року посуха в деяких регіонах Німеччини сягнула "катастрофічних масштабів", повідомили у Німецькій метеорологічній службі. У багатьох населених пунктах випала лише четверта чи п'ята частина від звичайної кількості опадів. Попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.

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