Науковці відкрили 14-й супутник Нептуна

Навколо Нептуна обертається ще один - 14-й - супутник. Про це науковці повідомили в середу, 20 лютого, у статті в британському науковому журналі Nature.

Супутник отримав назву Гіпокамп - у давньогрецькій міфології це морський кінь з риб'ячим хвостом. Його орбіта пролягає між орбітами внутрішніх супутників планети - Лариси та Протея. На думку науковців, Гіппокамп міг сформуватися з уламків після зіткнення якогось з більших супутників з кометою.

Діаметр Гіпокампа становить лише 34 кілометри, і це найменший з відомих супутників Нептуна. Він настільки маленький, що американський космічний апарат Voyager 2, який пролітав повз планету 1989 року, не зміг його виявити. Астороном Марк Шоуолтер відкрив його у 2013 році, вивчаючи архівні знімки телескопу "Хаббл".

У 2016 році відкриття було підтверджене спостереженнями, а 2018 року було офіційно визнано Міжнародним астрономічним союзом. У 2019 році супутник отримав назву Гіпокамп.

Нептун є восьмою, найбільше віддаленою від Землі, планетою Сонячної системи.