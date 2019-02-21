Науковці відкрили 14-й супутник Нептуна

Науковці відкрили 14-й та найменший з досі відомих супутників Нептуна. Його діаметр - лише 34 кілометри. Супутник назвали Гіпокамп.
Гіппокамп (раніше відомий як S/2004 N1) - у правій верхній частині зробленого телескопом "Хаббла" знімка
Навколо Нептуна обертається ще один - 14-й - супутник. Про це науковці повідомили в середу, 20 лютого, у статті в британському науковому журналі Nature.
Супутник отримав назву Гіпокамп - у давньогрецькій міфології це морський кінь з риб'ячим хвостом. Його орбіта пролягає між орбітами внутрішніх супутників планети - Лариси та Протея. На думку науковців, Гіппокамп міг сформуватися з уламків після зіткнення якогось з більших супутників з кометою.
Діаметр Гіпокампа становить лише 34 кілометри, і це найменший з відомих супутників Нептуна. Він настільки маленький, що американський космічний апарат Voyager 2, який пролітав повз планету 1989 року, не зміг його виявити. Астороном Марк Шоуолтер відкрив його у 2013 році, вивчаючи архівні знімки телескопу "Хаббл".
У 2016 році відкриття було підтверджене спостереженнями, а 2018 року було офіційно визнано Міжнародним астрономічним союзом. У 2019 році супутник отримав назву Гіпокамп.
Нептун є восьмою, найбільше віддаленою від Землі, планетою Сонячної системи.