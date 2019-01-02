Науковці вперше показали зображення чорної діри

Астрофізики вперше показали зображення чорної діри. Під час трансляції, яку в середу, 10 квітня, вів Національний науковий фонд США, вчені продемонстрували, як виглядає надмасивна чорна діра в галактиці M87 на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі.

Сфотографувати саму чорну діру неможливо, оскільки вона поглинає будь-які види електромагнітного випромінювання. Тому була представлена межа чорної діри - так званий горизонт подій.

Щоб отримати зображення меж чорної діри, вчені об'єднали вісім телескопів на чотирьох континентах в один "супертелескоп". В рамках проекту "Телескоп горизонту подій" вчені вели спостереження за двома чорними дірами - в центрі Чумацького шляху та в галактиці M87 протягом 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайтів даних, обробка яких зайняла два роки.