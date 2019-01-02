 Науковці вперше показали зображення чорної діри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Науковці вперше показали зображення чорної діри

Зображення горизонту подій чорної діри в галактиці М87 було зроблено за допомогою восьми телескопів, розташованих на чотирьох континентах.

Чорна діра в галактиці М87

Чорна діра в галактиці М87

Астрофізики вперше показали зображення чорної діри. Під час трансляції, яку в середу, 10 квітня, вів Національний науковий фонд США, вчені продемонстрували, як виглядає надмасивна чорна діра в галактиці M87 на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі.

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Сфотографувати саму чорну діру неможливо, оскільки вона поглинає будь-які види електромагнітного випромінювання. Тому була представлена межа чорної діри - так званий горизонт подій.

Щоб отримати зображення меж чорної діри, вчені об'єднали вісім телескопів на чотирьох континентах в один "супертелескоп". В рамках проекту "Телескоп горизонту подій" вчені вели спостереження за двома чорними дірами - в центрі Чумацького шляху та в галактиці M87 протягом 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайтів даних, обробка яких зайняла два роки.

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