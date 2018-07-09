Науковець: Без комах людство не виживе

Deutsche Welle: Скільки взагалі комах існує у світі?

Дейв Гулсон: Комахи є найпоширенішою формою життя на нашій планеті. Ми виявили понад мільйон видів комах, але може існувати ще п'ять чи десять мільйонів. Якщо говорити про кількість окремих особин, то комах більше, ніж будь-чого, окрім мікроорганізмів - таких, як бактерії, наприклад.

Чому зникають комахи?

Більшість експертів дотримуються єдиної думки, що причиною цьому є сукупність факторів. Більшість пов'язують це з тим, як змінилося сільське господарство за останні сотні років. Ми маємо зараз свого роду індустріальне сільське господарство з дуже великими полями і монокультурами, які обробляють великою кількістю пестицидів. Це робить виживання більшості комах дуже складним.

Професор Сассекського університету Дейв Гулсон

Чому нас має непокоїти вимирання комах?

Людям слід було б не знаходити собі місця від занепокоєння, тому що без комах ми не можемо вижити. Запилення є, вочевидь, найвідомішим прикладом того, що для нас роблять комахи. Багато видів овочів і фруктів, які ми любимо їсти, а також продуктів на кшталт шоколаду ми б просто не мали без комах. Комахи також допомагають розкладати листя, мертві дерева та тіла мертвих тварин. Вони переробляють поживні речовини і знову повертають їх до колообігу. Без комах дохлі тварини лежали б скрізь.

Як би виглядав світ без комах?

Більшість диких квіток потребують комах для запилення. Тож, якщо ми втратимо комах, ми втратимо також наші дикі квіти, а разом з ними й усіх живих створінь, які ці рослини їдять. Комахи є серцем усіх екологічних процесів, які можна собі уявити. Без них ми жили б у стерильному, нудному світі, у якому змушені були б перебиватися хлібом і вівсянкою.

А як же бути з такою пошестю, як комарі? Вони також виконують якусь екологічну роль?

Усі комахи для чогось придатні. Вони або є поживою для чогось, або запилюють рослини чи щось у цьому роді. Але не кожен організм має виконувати якусь роль. Можливо, один чи два види комах можуть вимерти без того, щоб це мало помітний ефект. Але річ у тім, що якщо вимирають дедалі більше видів, екосистема поступово руйнується.

Дослідники нещодавно встановили, що кількість комах лише в німецькій природоохоронній зоні скоротилася на 75 відсотків. Але це не обов'язково мало позначитися на нас самих чи врожаях, чи не так?

Найчастіше вирощувані польові культури в Європі не залежать від запилення комахами. Пшеницю, наприклад, запилює вітер. Але в інших частинах світу вже видно наслідки: у деяких регіонах Китаю яблуні та груші запилюють вручну, тому що вже недостатньо бджіл, які виконують цю функцію.

Тож вимирання комах на повну силу ще не зачепило нас?

Саме так. Людська популяція росте і намагається виробляти дедалі більше харчових продуктів. Водночас кількість запилювачів стрімко скорочується. Колись ці два процеси зіштовхнуться один з одним. На це знадобиться не більше десяти років, гадаю, навіть менше.

Чому саме бджоли потерпають так сильно ?

Через інтенсивне сільське господарство стало значно менше квітів, ті ж квіти, які ще лишаються, забруднені пестицидами. Це ускладнює життя бджолам. Крім того, ми ненароком поширили величезну кількість бджолиних захворювань, транспортуючи різні види медоносних бджіл по всьому світу та схрещуючи їх між собою. Якщо бджола хвора, отруєна і голодна, то й не дивно, що вона помирає.

Чи може запроваджена нещодавно Євросоюзом заборона використовувати просто неба три види таких пестицидів, як неонікотиноїди, врятувати бджіл?

Ні, деякі люди помилково думають, що неонікотиноїди є основною проблемою, від якої потерпають бджоли. Ці пестициди є шкідливими для бджіл, і рішення не використовувати їх більше є розумним. Але нині ми використовуємо в Європі близько 500 видів пестицидів. Заборона трьох видів з них - можливо, найгірших трьох, - є хорошим початком, але попереду ще багато роботи. Якщо вилучити лише якийсь один пестицид, то фермер просто подумає, яким іншим пестицидом він може його замінити. Ми маємо поглянути на все сільське господарство і знайти шлях масово обмежити використання пестицидів.

Які комахи найбільше страждають від зміни клімату?

Класичним прикладом можна назвати джмелів. Ці великі пухнасті комахи добре пристосовані до холодного клімату. Вони можуть добре пристосовуватися до вологості і низьких температур, але мають пристосовуватися до зростаючих температур. Існують припущення, згідно з якими європейські джмелі вимруть вже до кінця цього століття.

А чи можуть якісь види комах виграти від зміни клімату?

Деякі комахи - безумовно. Ті, які швидко розмножуються і яких багато, можуть добре пристосовуватися. Це також ті, яких ми вважаємо надокучливими і яких ми не хочемо мати. Метелики, бабки і джмелі натомість розмножуються набагато повільніше. Вони можуть гірше пристосовуватися. Тобто ми ризикуємо знищити більшість красивих і важливих комах, які нам справді подобаються. І тоді залишиться лише багато мух і тарганів.