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Біохіміки шукають молекули, відповідальні за щастя. Нейробіологи намагаються з'ясувати, де у мозку відповідна точка, однак - безуспішно. І все ж, науковці знають: відчуття щастя - наслідок комбінації багатьох біохімічних процесів. Що ж робить нас щасливими?