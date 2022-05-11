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Наука

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наука".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Гібридна війна Росії проти України

Гібридна війна Росії проти України 19.02.2022

Найманці, кібератаки, цільова дезіоформація - Росія більше не робить ставку тільки на стратегію класичного ведення війни.
Вічні батареї з радіоактивного сміття (18.01.2022)

"Вічні" батареї з радіоактивного сміття (18.01.2022) 18.01.2022

Батарейка, яку можна використовувати 28 000 років? Це справжня революція в енергозабезпеченні! Є лише одне "але": "вічні" батареї виготовляють із ядерних відходів. Тож краще не заглядати всередину...
Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея)

Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея) 14.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.
Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини

Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини 08.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.

Таємнича формула щастя (07.01.2022) 07.01.2022

Біохіміки шукають молекули, відповідальні за щастя. Нейробіологи намагаються з'ясувати, де у мозку відповідна точка, однак - безуспішно. І все ж, науковці знають: відчуття щастя - наслідок комбінації багатьох біохімічних процесів. Що ж робить нас щасливими?

Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19

Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19 07.12.2021

Група науковців стверджує, що встановила причину появи тромбів після щеплення від COVID-19. Дослідження дає надію, що вдосконалені препарати не матимуть такої побічної дії.
Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро

За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро 24.11.2021

На аукціоні Christie's у Парижі манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності, пішов з молотка за 11,6 мільйона євро. Таких рукописів у світі збереглося лише два.
Боротьба з коронавірусом: що радять німецькі вчені

Боротьба з коронавірусом: що радять німецькі вчені 16.11.2021

Під час пандемії багато політичних рішень ухвалюються, зважаючи на рекомендації зі світу науки. Які заходи, на думку німецьких вчених, здатні приборкати зростаючу кількість захворювань на COVID-19?
Життя астронавтів: сім відповідей на гарячі запитання (фотогалерея)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Сім фактів з життя астронавтів

Сім фактів з життя астронавтів 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС 11.11.2021

Запуск корабля американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту здійснено з використанням важкої ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал.
Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі 08.11.2021

Вакцинація запобігає інфікуванню, однак якщо людина уже заразилася коронавірусом, важкому перебігу хвороби завадять тільки ліки. Про виробництво заявив концерн Merck, "приголомшливі результати" має й Pfizer.

Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19? 05.11.2021

Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.

Українські науковиці - "рок-зірки" в Брюсселі (27.10.2021) 27.10.2021

У Брюсселі відкрилася виставка "Наука - це вона", яка розповідає про 12 українських жінок-науковиць. Хто вони та як популяризують українську науку серед молоді та іноземних дипломатів?
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