Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022)

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.