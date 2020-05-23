НАТО-2030: Альянс бере курс на своє посилення

У НАТО шукатимуть шляхи посилення Альянсу, щоб зробити його здатним відповідати на виклики завтрашнього дня. Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що про перезапуск Альянсу не йдеться.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочав процес обговорення, як посилити Північноатлантичний альянс і зробити його здатним відповідати на виклики завтрашнього дня. "Сьогодні я щасливий запустити обговорення "НАТО-2030", - заявив Столтенберг у понеділок, 8 червня, виступаючи у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.
"Це можливість подумати, де ми бачимо наш Альянс за 10 років, і як він продовжить тримати нас у безпеці у більш непевному світі", - зазначив генсек. "Моє бачення "НАТО-2030" - це не перезапуск НАТО. Йдеться про те, як посилити наш і так сильний Альянс", - наголосив Столтенберг.
Головні завдання НАТО
Зосередитися він планує на трьох завданнях: "залишатися сильними у військовому плані, бути більш єдиними політично та перейти до більш широкого глобального підходу". На думку Столтенберга, НАТО слід ще тісніше працювати з країнами, які поділяють такі самі погляди, як і Альянс. Як приклади він навів Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею та Японію. Україну генсек окремо не згадав.
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За словами Столтенберга, пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 тільки посилила напруження у сфері безпеки в світі. Серед конкретних викликів він передусім назвав РФ: "Росія не послаблює свою військову діяльність". На другому місці він назвав терористичні організації, зокрема "Ісламську державу". "Посилення Китаю принципово змінює баланс сил у світі", - додав Столтенберг.
Завдання посилити НАТО генсеку дали глави держав і урядів країн Альянсу на своїй зустрічі в грудні 2019 року. У цьому йому допоможе група з 10 експертів на чолі з ексміністром внутрішніх справ ФРН Томасом де Мезьєром (Thomas de Maiziere) і колишнім американським дипломатом Уессом Мітчеллом. Результати обговорення Столтенберг представить на наступному саміті НАТО, запланованому на 2021 рік.