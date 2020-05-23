 НАТО-2030: Альянс бере курс на своє посилення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАТО-2030: Альянс бере курс на своє посилення

У НАТО шукатимуть шляхи посилення Альянсу, щоб зробити його здатним відповідати на виклики завтрашнього дня. Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що про перезапуск Альянсу не йдеться.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг (фото з архіву)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочав процес обговорення, як посилити Північноатлантичний альянс і зробити його здатним відповідати на виклики завтрашнього дня. "Сьогодні я щасливий запустити обговорення "НАТО-2030", - заявив Столтенберг у понеділок, 8 червня, виступаючи у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Це можливість подумати, де ми бачимо наш Альянс за 10 років, і як він продовжить тримати нас у безпеці у більш непевному світі", - зазначив генсек. "Моє бачення "НАТО-2030" - це не перезапуск НАТО. Йдеться про те, як посилити наш і так сильний Альянс", - наголосив Столтенберг.

Головні завдання НАТО

Зосередитися він планує на трьох завданнях: "залишатися сильними у військовому плані, бути більш єдиними політично та перейти до більш широкого глобального підходу". На думку Столтенберга, НАТО слід ще тісніше працювати з країнами, які поділяють такі самі погляди, як і Альянс. Як приклади він навів Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею та Японію. Україну генсек окремо не згадав.

Читайте також: Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано

За словами Столтенберга, пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 тільки посилила напруження у сфері безпеки в світі. Серед конкретних викликів він передусім назвав РФ: "Росія не послаблює свою військову діяльність". На другому місці він назвав терористичні організації, зокрема "Ісламську державу". "Посилення Китаю принципово змінює баланс сил у світі", - додав Столтенберг.

Завдання посилити НАТО генсеку дали глави держав і урядів країн Альянсу на своїй зустрічі в грудні 2019 року. У цьому йому допоможе група з 10 експертів на чолі з ексміністром внутрішніх справ ФРН Томасом де Мезьєром (Thomas de Maiziere) і колишнім американським дипломатом Уессом Мітчеллом. Результати обговорення Столтенберг представить на наступному саміті НАТО, запланованому на 2021 рік.

Дивитись відео 08:14

Український "Руслан": чи зможе літак виконувати контракти з НАТО без запчастин з Росії (26.02.2020)

Також за темою

Brasilien Intensivstadion COVID-19 Sao Paulo |

Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19 23.05.2020

У Бразилії зросла кількість заражень коронавірусом. Країна обігнала Росію і тепер посідає друге місце в світі за показником інфікувань COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби в Бразилії стали понад 21 тисяча людей.

USA | Washington DC - Trumps Königreich

Коментар: Трамп карає Німеччину за непослух 08.06.2020

"Стара Федеративна Республіка була державою без зовнішньої політики", - сказав колись колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер. Дональд Трамп явно сумує за тим часом, каже Міодраг Шоріч.

Symbolbild Virologe

Понад 60 країн підтримали незалежне розслідування походження COVID-19 17.05.2020

Ініціативу Австралії й Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування походження коронавірусу підтримали 62 країни. Водночас цей задум викликав критику Китаю і США.

Реклама

Докладно

Президент США Дональд Трамп

Трамп карає Німеччину за непослух

Дональд Трамп сумує за старою ФРН, яка "була державою без зовнішньої політики", вважає Міодраг Шоріч.  

Нові санкції проти Північного потоку-2 представили у Сенаті США (Reuters/V. Vaganov)

"Північному потоку-2" загрожують нові санкції (відео)

США планують розширити санкції на партнерів компаній, що прокладають труби Nord Stream 2. Що кажуть про це в Німеччині?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  