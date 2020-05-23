НАТО-2030: Альянс бере курс на своє посилення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочав процес обговорення, як посилити Північноатлантичний альянс і зробити його здатним відповідати на виклики завтрашнього дня. "Сьогодні я щасливий запустити обговорення "НАТО-2030", - заявив Столтенберг у понеділок, 8 червня, виступаючи у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Це можливість подумати, де ми бачимо наш Альянс за 10 років, і як він продовжить тримати нас у безпеці у більш непевному світі", - зазначив генсек. "Моє бачення "НАТО-2030" - це не перезапуск НАТО. Йдеться про те, як посилити наш і так сильний Альянс", - наголосив Столтенберг.

Головні завдання НАТО

Зосередитися він планує на трьох завданнях: "залишатися сильними у військовому плані, бути більш єдиними політично та перейти до більш широкого глобального підходу". На думку Столтенберга, НАТО слід ще тісніше працювати з країнами, які поділяють такі самі погляди, як і Альянс. Як приклади він навів Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею та Японію. Україну генсек окремо не згадав.

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За словами Столтенберга, пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 тільки посилила напруження у сфері безпеки в світі. Серед конкретних викликів він передусім назвав РФ: "Росія не послаблює свою військову діяльність". На другому місці він назвав терористичні організації, зокрема "Ісламську державу". "Посилення Китаю принципово змінює баланс сил у світі", - додав Столтенберг.

Завдання посилити НАТО генсеку дали глави держав і урядів країн Альянсу на своїй зустрічі в грудні 2019 року. У цьому йому допоможе група з 10 експертів на чолі з ексміністром внутрішніх справ ФРН Томасом де Мезьєром (Thomas de Maiziere) і колишнім американським дипломатом Уессом Мітчеллом. Результати обговорення Столтенберг представить на наступному саміті НАТО, запланованому на 2021 рік.