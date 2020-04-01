НАТО ухвалить додаткові заходи підтримки України - Столтенберг

НАТО планує посилити політичну та практичну підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 1 квітня, анонсуючи відеоконференцію міністрів закордонних справ країн НАТО, заплановану на наступний день.

"Я очікую, що міністри погодять новий пакет підтримки Грузії та України, аби ще більше посилити наше партнерство, включно з навчаннями у регіоні Чорного моря, який є стратегічно важливим для НАТО", - заявив Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

Генсек НАТО уточнив, що йдеться про додаткові заходи до того пакету підтримки, який Альянс уже надає Україні та Грузії. "Йдеться про навчання, про участь у різних програмах, тренування та навчальних програмах, які надаються НАТО. Це показує, що ми крок за кроком робимо більше разом та крок за кроком НАТО надає більше допомоги та підтримки", - зазначив Столтенберг, говорячи про допомогу Грузії.

Планувалося, що на початку квітня міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенне засідання в Брюсселі. Утім, через пандемію коронавірусу, замість цього пройде одна відеоконференція захищеними каналами зв'язку після обіду 2 квітня. Це - вперше за понад 70-річну історію НАТО, коли засідання міністрів проведуть не за фізичної присутності учасників, а віртуально. Реакція на кризу, спричинену коронавірусом, буде головною темою відеоконференції.