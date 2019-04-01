 НАТО узгодило пакет заходів для посилення безпеки у Чорному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

НАТО узгодило пакет заходів для посилення безпеки у Чорному морі

Новий пакет заходів НАТО передбачає навчання особового складу ВМС України, візити до портів та обмін інформацією.

Морське угруповання НАТО у Чорному морі

Серед заходів, анонсованих НАТО, - спільні навчання із українськими ВМС

За підсумком першої робочої сесії зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченої 70-річчю з дня заснування альянсу, було ухвалено низку заходів для України та Грузії, що мають на меті посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив після закінчення зустрічі у четвер, 4 квітня.

За його словами, підтримку з боку альянсу може бути посилено завдяки навчанню морських сил і берегової охорони, візитам кораблів НАТО до українських і грузинських портів, проведенню спільних навчань та обміну інформацією. "Ми домовилися про пакет заходів із метою поліпшення обізнаності про ситуацію і посилення нашої підтримки Грузії та України", - розповів генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав, що зараз одна з морських груп альянсу патрулює Чорне море, а навчання із українськими і грузинськими кораблями відбуваються просто сьогодні. "Ми триматимемо наш фокус і нашу присутність у цьому важливому регіоні", - заявив генсек Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг вимагає звільнення полонених українських моряків

Він також звернувся до керівництва РФ з вимогою звільнити українських полонених. "Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила минулого року в Азовському морі" - зазначив Столтенберг.

DW.COM

НАТО збільшить кількість суден у Чорноморському регіоні для безпечного проходу українських суден, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон. (03.04.2019)

Після агресивних дій РФ у Керченській протоці НАТО збільшить допомогу Україні та Грузії і частіше надсилати свої кораблі до акваторії Чорного моря. (01.04.2019)

Також у тексті заяви з нагоди 70-річчя з дня заснування альянсу, який було опубліковано на сайті НАТО у четвер, зазначається, що складна і небезпечна ситуація у сфері безпеки, з якою має справу зараз оборонний союз, спричинена зокрема й "більш агресивною Росією". Ще однією загрозою, яка згадується у тексті заяви нарівні з російською, є "тероризм у всіх його формах і проявах".

Днем раніше постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон заявила, що Північноатлантичний альянс планує розширити масштаби своєї діяльності в регіоні Чорного моря, а також вжити заходів для захисту вільного проходу там українських кораблів. "Цей пакет передбачає покращення нагляду, в тому числі з повітря, а також збільшення кількості суден НАТО у Чорному морі, аби забезпечити безпечний прохід для українських суден Керченською протокою та Азовським морем", - наголосила Хатчісон.

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Після агресивних дій РФ у Керченській протоці НАТО збільшить допомогу Україні та Грузії і частіше надсилати свої кораблі до акваторії Чорного моря.

Kay Bailey Hutchison

НАТО убезпечить прохід українських кораблів Керченською протокою 03.04.2019

НАТО збільшить кількість суден у Чорноморському регіоні для безпечного проходу українських суден, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

Навіщо кораблі НАТО увійшли до Чорного моря? (29.03.2019) 29.03.2019

Це вже другий захід кораблів НАТО у Чорне море за останній місяць. Цього разу фрегати візьмуть участь у навчаннях і залишатимуться у Чорному морі також і в день виборів президента України.

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