НАТО узгодило пакет заходів для посилення безпеки у Чорному морі

За підсумком першої робочої сесії зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченої 70-річчю з дня заснування альянсу, було ухвалено низку заходів для України та Грузії, що мають на меті посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив після закінчення зустрічі у четвер, 4 квітня.

За його словами, підтримку з боку альянсу може бути посилено завдяки навчанню морських сил і берегової охорони, візитам кораблів НАТО до українських і грузинських портів, проведенню спільних навчань та обміну інформацією. "Ми домовилися про пакет заходів із метою поліпшення обізнаності про ситуацію і посилення нашої підтримки Грузії та України", - розповів генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав, що зараз одна з морських груп альянсу патрулює Чорне море, а навчання із українськими і грузинськими кораблями відбуваються просто сьогодні. "Ми триматимемо наш фокус і нашу присутність у цьому важливому регіоні", - заявив генсек Альянсу.

Єнс Столтенберг вимагає звільнення полонених українських моряків

Він також звернувся до керівництва РФ з вимогою звільнити українських полонених. "Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила минулого року в Азовському морі" - зазначив Столтенберг.

Також у тексті заяви з нагоди 70-річчя з дня заснування альянсу, який було опубліковано на сайті НАТО у четвер, зазначається, що складна і небезпечна ситуація у сфері безпеки, з якою має справу зараз оборонний союз, спричинена зокрема й "більш агресивною Росією". Ще однією загрозою, яка згадується у тексті заяви нарівні з російською, є "тероризм у всіх його формах і проявах".

Днем раніше постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон заявила, що Північноатлантичний альянс планує розширити масштаби своєї діяльності в регіоні Чорного моря, а також вжити заходів для захисту вільного проходу там українських кораблів. "Цей пакет передбачає покращення нагляду, в тому числі з повітря, а також збільшення кількості суден НАТО у Чорному морі, аби забезпечити безпечний прохід для українських суден Керченською протокою та Азовським морем", - наголосила Хатчісон.