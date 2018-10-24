 НАТО розпочинає найбільші з ″холодної війни″ військові навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

НАТО розпочинає найбільші з "холодної війни" військові навчання

50 тисяч солдатів НАТО "гратимуть" у відповідь на атаку вигаданого противника. Навчання НАТО проходять у Норвегії.

Танки НАТО в Норвегії

Танки НАТО в Норвегії

Північноатлантичний альянс (НАТО) у четвер, 25 жовтня, розпочав найбільші навчання від кінця "холодної війни". У маневрах в Норвегії візьмуть участь близько 50 тисяч солдатів, 10 тисяч транспортних засобів, більше 300 літаків та суден. Тема навчань - відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів, повідомляє dpa.

Навчання під назвою Trident Juncture відбуваються на тлі дедалі більшого занепокоєння НАТО зростанням агресивності Росії та її діями у Криму та на Донбасі, а також спроби дестабілізувати західну систему колективної безпеки. Відповідь НАТО - "найбільше переосмислення нашої спільної безпеки з кінця "холодної війни", - заявив генсек організації Єнс Столтенберг. У маневрах беруть участь усі 29 членів Альянсу. Німецький Бундесвер представлений на навчаннях 10 тисячами військових.

Раніше цьогоріч Росія провела масштабні навчання на сході країни під назвою "Восток" ("Схід"). За словами Москви, у них взяли участь 300 тисяч солдатів, утім, на Заході кажуть, що ці цифри значно перебільшені.

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