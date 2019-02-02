 НАТО підпише з Македонією протокол про приєднання до Альянсу 6 лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

НАТО підпише з Македонією протокол про приєднання до Альянсу 6 лютого

Представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу підпишуть протокол про приєднання Македонії до Альянсу 6 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв (л) та генсек НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв (л) та генсек НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 6 лютого відбудеться підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО. "6 лютого 2019 року постійні представники при НАТО 29 членів Альянсу підпишуть протокол про вступ Скоп'є", - повідомляється на сайті НАТО у суботу, 2 лютого. У повідомленні зазначається, що церемонія відбудеться у присутності македонського міністра закордонних справ Ніколи Дімітрова.

Нагадаємо, вступ до Північноатлантичного альянсу країни став можливий після підписання у 2018 році угоди з Грецією, за якою Республіка Македонія змінює назву на Північна Македонія. Угода уже ратифікована парламентами обох країн. Суперечка про назву, яка тривала з початку 1990-х, стояла на заваді приєднання країни до НАТО.

Після підписання протоколу Скоп'є зможе брати участь у нарадах НАТО. Однак країна стане повноправним членом Альянсу лише після ратифікації протоколу всіма нинішніми 29 державами-членами НАТО.

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