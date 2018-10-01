НАТО проведе в Норвегії найбільші військові навчання з 1991 року

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг оголосив проведення масштабних військових навчань у Норвегії на кордоні з Росією. Про це Столтенберг заявив у вівторок, 2 жовтня, під час виступу в Брюсселі. Самі навчання триватимуть з 25 жовтня по 7 листопада. У маневрах під назвою Trident Juncture 18 запланована участь близько 45 тисяч військових з 31 країн-учасниць НАТО та країн-партнерів, додав Столтенберг, передає агенція новин AFP.

За масштабністю ці військові навчання мають стати "найбільшими з 1991 року", тобто з часу завершення "холодної війни". У маневрах передбачена також участь 150 літаків та інших літальних апаратів, 60 кораблів та понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Темою навчань має стати "збройний напад на одного з союзників", зазначив генсек Альянсу.

Сценарій навчань "вигаданий, але реалістичний". Місцем проведення головної частини навчань стане північна та центральні частини Норвегії, а також "прилеглі райони Північної Атлантики та Балтійського моря, включно з Ісландією, а також повітряним простором над Фінляндією та Швецією", зазначив Столтенберг.

ФРН візьме активну участь

У міноборони Німеччини вже підтвердили участь військових Бундесверу в цих маневрах. За даними прес-служби німецького оборонного відомства, на які посилається AFP, до анонсованих маневрів НАТО приєднаються близько 10 тисяч німецьких військовослужбовців та майже 4 тисяч одиниць військової техніки. Таким чином Німеччина буде однією з найбільш представлених країн у цих маневрах.

За словами Столтенберга, усі країни-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), в тому числі й Росія, запрошуються направати своїх спостерігачів на ці маневри.