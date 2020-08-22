НАТО називає заяви Лукашенка безпідставними

Заяви Олександра Лукашенка про те, що НАТО пересуває війська біля кордону Білорусі, безпідставні. Про це ввечері в суботу, 22 серпня, заявила прессекретарка альянсу Оана Лунгеску. "Як ми вже раніше дали зрозуміти, НАТО не являє собою ніякої загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни", - сказала Лунгеску на пресконференції в Брюсселі, передає агентство AFP.

У свою чергу, польський уряд назвав заяви Лукашенка "пропагандою", а президент Литви Гітанас Науседа - "повністю безпідставними заявами про уявні зовнішні загрози".

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Таку реакцію викликали заяви Лукашенка про "ворушіння військ НАТО" в Польщі і Литві поблизу білоруських кордонів. Він також заявив, що Білорусь буде "без попередження реагувати" на порушення західного кордону. Відповідний наказ Лукашенко віддав міністру оборони країни Віктору Хреніну під час відвідування полігону під Гродном 22 серпня. За словами Хреніна, війська НАТО в Литві "підходять до кордону, розгортаються і йдуть". "Але ми їх бачимо", - сказав міністр. "Без попередження. Ми їх попередили. Якщо вони порушують державний кордон, ми реагуємо без попередження", - відповів на це Лукашенко.

За його словами, в Гродненську область були перекинуті вітебські десантники, на бойове чергування заступили тактичні ракети "Точка-У", РСЗВ "Полонез" і ЗРК "С-300".

"Чорношкірі солдати" НАТО

Вперше про військову загрозу з боку НАТО Олександр Лукашенко заявив 16 серпня, коли він відкинув заклики провести новій вибори в Білорусі.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - лякав Лукашенко, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську.

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За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО у Білорусь. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - запевнив Лукашенко.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Громадська непокора Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Опір режиму Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Головна суперниця Лукашенка Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Відчай протестувальників Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Аби нікого не вбили Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Жіночий протест Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Майже сім тисяч затриманих Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Знущання в ізоляторах Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Солідарність за кордоном У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Акції в Україні У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

