 НАТО наголошує на важливості покарати винних у збитті літака рейсу MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

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Новини

НАТО наголошує на важливості покарати винних у збитті літака рейсу MH17

НАТО наполягає на важливості встановлення істини та покарання винних за збиття літака рейсу MH17. Тим часом Нідерланди просять Росію передати слідству Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у цій справі.

У НАТО привітали обмін утримуваними між Києвом та Москвою

У НАТО привітали обмін утримуваними між Києвом та Москвою

Північноатлантичний альянс (НАТО) привітав звільнення українських політв'язнів та моряків, які у суботу, 7 вересня, повернулися на батьківщину. "Ми вітаємо, що українські моряки, захоплені Росією минулого листопада, нарешті повернулися додому, як і режисер Олег Сенцов. Це - крок у правильному напрямку", - йдеться у заяві Альянсу, розміщеній на його сайті.

НАТО й надалі закликає Росію виконати всі свої зобов'язання за Мінськими угодами, включаючи звільнення всіх ув'язнених, зазначається у заяві. У Північноатлантичному альянсі також наголосили на важливості розслідувати збиття літака рейсу MH17  в небі над Донбасом у 2014 році. "Водночас залишається важливим встановити істину та притягнути до відповідальності за збиття літака MH17 відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - підкреслюється в заяві НАТО.

DW.COM

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Тим часом Нідерланди просять Росію передати слідству "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17. "У даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного (Цемаха. - Ред.) в справі MH17", - повідомив нідерландський телеканал NOS з посиланням на лист міністра юстиції країни рідним і близьким загиблих в катастрофі, передає агентство новин "Інтерфакс".

Раніше міністр закордонних справ країни Стеф Блок повідомив, що слідчі прокуратури Нідерландів змогли допитати Цемаха перед тим, як Київ передав його Москві.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялись утримуваними особами в форматі "35 на 35". Серед тих, кого Київ передав Москві, був і Володимир Цемах. На його передачі як умові обміну полоненими наполягала російська сторона. Українські спецслужби таємно вивезли Цемаха з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

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