НАТО наголошує на важливості покарати винних у збитті літака рейсу MH17

Північноатлантичний альянс (НАТО) привітав звільнення українських політв'язнів та моряків, які у суботу, 7 вересня, повернулися на батьківщину. "Ми вітаємо, що українські моряки, захоплені Росією минулого листопада, нарешті повернулися додому, як і режисер Олег Сенцов. Це - крок у правильному напрямку", - йдеться у заяві Альянсу, розміщеній на його сайті.

НАТО й надалі закликає Росію виконати всі свої зобов'язання за Мінськими угодами, включаючи звільнення всіх ув'язнених, зазначається у заяві. У Північноатлантичному альянсі також наголосили на важливості розслідувати збиття літака рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році. "Водночас залишається важливим встановити істину та притягнути до відповідальності за збиття літака MH17 відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - підкреслюється в заяві НАТО.

Тим часом Нідерланди просять Росію передати слідству "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17. "У даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного (Цемаха. - Ред.) в справі MH17", - повідомив нідерландський телеканал NOS з посиланням на лист міністра юстиції країни рідним і близьким загиблих в катастрофі, передає агентство новин "Інтерфакс".

Раніше міністр закордонних справ країни Стеф Блок повідомив, що слідчі прокуратури Нідерландів змогли допитати Цемаха перед тим, як Київ передав його Москві.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялись утримуваними особами в форматі "35 на 35". Серед тих, кого Київ передав Москві, був і Володимир Цемах. На його передачі як умові обміну полоненими наполягала російська сторона. Українські спецслужби таємно вивезли Цемаха з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".