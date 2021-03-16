НАТО збирається розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні

Північноатлантичний альянс (НАТО) продовжить розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні, бо Росія використовує анексуваний нею Крим для нарощування своєї військової потужності.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в середу, 17 березня, на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

"Ми продовжуватимемо інтенсивно проводити наші тренування та навчання. І будемо збільшувати нашу спільну ситуативну боєготовність, в тому числі у Чорноморському регіоні", - пообіцяв Столтенберг, маючи на увазі співпрацю з Грузією.

Водночас генсек альянсу підкреслив, що НАТО виступає за суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках її визнаних на міжнародному рівні кордонів. "Ми продовжуємо закликати Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії і вивести з цих регіонів свої війська", - вказав Столтенберг.

Терміни вступу Грузії в НАТО

Столтенберг зазначив, що на шляху євроатлантичної інтеграції Грузії слід сконцентруватися на втіленні в життя демократичних реформ, а країни НАТО будуть її в цьому підтримувати. Так генсек НАТО відповів на запитання журналіста про те, чи буде прискорена інтеграція Грузії в НАТО на тлі зростання впливу Росії в кавказькому регіоні після війни в Нагірному Карабаху.

"У 2008 році ми ухвалили рішення в Бухаресті, і ми як і раніше дотримуємося його і будемо допомагати Грузії рухатися до членства в НАТО", - запевнив Столтенберг.

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