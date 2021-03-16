 НАТО збирається розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАТО збирається розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні

Розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні пов'язано з нарощуванням Росією військової сили в анексованому нею Криму, вказав генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс (НАТО) продовжить розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні, бо Росія використовує анексуваний нею Крим для нарощування своєї військової потужності. 

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в середу, 17 березня, на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

"Ми продовжуватимемо інтенсивно проводити наші тренування та навчання. І будемо збільшувати нашу спільну ситуативну боєготовність, в тому числі у Чорноморському регіоні", - пообіцяв Столтенберг, маючи на увазі співпрацю з Грузією.

Водночас генсек альянсу підкреслив, що НАТО виступає за суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках її визнаних на міжнародному рівні кордонів. "Ми продовжуємо закликати Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії і вивести з цих регіонів свої війська", - вказав Столтенберг.

Терміни вступу Грузії в НАТО

Столтенберг зазначив, що на шляху євроатлантичної інтеграції Грузії слід сконцентруватися на втіленні в життя демократичних реформ, а країни НАТО будуть її в цьому підтримувати. Так генсек НАТО  відповів на запитання журналіста про те, чи буде прискорена інтеграція Грузії в НАТО на тлі зростання впливу Росії в кавказькому регіоні після війни в Нагірному Карабаху.

"У 2008 році ми ухвалили рішення в Бухаресті, і ми як і раніше дотримуємося його і будемо допомагати Грузії рухатися до членства в НАТО", - запевнив Столтенберг. 

Читайте також: Чотири кораблі НАТО зайшли до Одеського порту

Дивитись відео 08:02

Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (05.03.2021)

Також за темою

Frankreich, Straßburg: Symbolbild: EU erhöht Militärausgaben Kampfpanzer Leopard 2

11 країн-членів НАТО досягли цільового показника щодо оборонних видатків 16.03.2021

У 2020 році 11 країн-членів НАТО витрачали на оборону щонайменше два відсотки від ВВП. У Німеччини цей показник поки значно нижчий попри нарощування видатків.

Nato Generalsekretär Stoltenberg und Ukraine Ministerpräsident Denys Shmyhal in Brüssel

Столтенберг: Чим успішніша Україна у реформах, тим ближче до НАТО 09.02.2021

Шлях України до членства в Північноатлантичний альянс можливий завдяки реформам, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Утім, він запевнив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну.

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

Столтенберг позитивно оцінює перше обговорення його планів реформ у НАТО 17.02.2021

Країни-члени НАТО в цілому позитивно сприйняли ініціативи Єнса Столтенберга щодо реформування Альнсу, повідомив генсек військово-політичного блоку після відеоконсультацій з міністрами оборони.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

"Суд у смартфоні" від Зеленського: ідея є, коштів немає

Президент Володимир Зеленський пообіцяв діджиталізацію судів і "суд у смартфоні".  

default

Чи збереже долар свої позиції як глобальна резервна валюта

Долар США нині залишається головною глобальною резервною валютою. Та чи довго так триватиме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  