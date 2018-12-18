НАТО засуджує мілітаризацію Криму

Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів становить загрозу суверенітету України, а також підриває стабільність всього регіону. Про це заявила у вівторок, 18 грудня, прес-секретарка НАТО Оана Лунгеску, яку DW попросила прокоментувати заяву міністерства оборони Росії про перекидання понад десять винищувачів Су-27 та Су-30 з Краснодарського краю до Криму.

У НАТО занепокоєні напруженням у регіоні Азовського моря, повідомила Лунгеску, та закликають Росію звільнити захоплені наприкінці листопада українські кораблі та моряків. За словами прес-секретарки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з українським президентом Петром Порошенком подякував Україні за спокій та витримку під час кризи в Керченській протоці.

НАТО й надалі спостерігає за подіями в регіоні та надає Україні політичну та практичну підтримку, зазначила Лунгеску. Зокрема, Альянс до кінця року надасть Збройним силам України обладнання для військогого зв'язку, захищеного від прослуховування. Після російської анексії Криму присутність НАТО в чорноморському регіоні значно зросла, й Альянс і надалі вивчатиме ситуацію в регіоні, йдеться в повідомленні прес-секретарки.