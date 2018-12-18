 НАТО засуджує мілітаризацію Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

НАТО засуджує мілітаризацію Криму

У НАТО занепокоєні напруженням у регіоні Азовського моря та закликають Росію звільнити захоплені українські кораблі та їхні команди.

Винищувач Су-30

Винищувач Су-30

Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів становить загрозу суверенітету України, а також підриває стабільність всього регіону. Про це заявила у вівторок, 18 грудня, прес-секретарка НАТО Оана Лунгеску, яку DW попросила прокоментувати заяву міністерства оборони Росії про перекидання понад десять винищувачів Су-27 та Су-30 з Краснодарського краю до Криму.

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Прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що заява Лаврова про підготовку Києвом провокації на кордоні з Кримом - вигадка. Федеріка Могеріні назвала мілітаризацію Азовського моря "дуже небезпечною". (17.12.2018)

На тлі обопільних закидів Росії та України про нарощення озброєння на кордоні міністерство оборони Росії повідомило, що перекидає до Криму понад 10 винищувачів. (17.12.2018)

У НАТО занепокоєні напруженням у регіоні Азовського моря, повідомила Лунгеску, та закликають Росію звільнити захоплені наприкінці листопада українські кораблі та моряків. За словами прес-секретарки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з українським президентом Петром Порошенком подякував Україні за спокій та витримку під час кризи в Керченській протоці.

НАТО й надалі спостерігає за подіями в регіоні та надає Україні політичну та практичну підтримку, зазначила Лунгеску. Зокрема, Альянс до кінця року надасть Збройним силам України обладнання для військогого зв'язку, захищеного від прослуховування. Після російської анексії Криму присутність НАТО в чорноморському регіоні значно зросла, й Альянс і надалі вивчатиме ситуацію в регіоні, йдеться в повідомленні прес-секретарки.

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