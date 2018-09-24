НАТО допоможе Україні ліквідувати могильник радіоактивних відходів "Цибулеве"

Україна та НАТО запустили проект із ліквідації могильника радіоактивних відходів "Цибулеве" у Кіровоградській області. Про це у середу, 26 вересня, під час прес-конференції повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. "По-перше, будуть проведені радіаційне обстеження об'єкта, вивчення історичних даних про майданчик, радіологічні та екологічні дослідження. По-друге, буде підготовлено відповідне технологічне рішення, здійснено попередню обробку радіоактивних відходів, їхнє вилучення, кондиціювання, упаковку у відповідні контейнери і транспортування до місць поховання", - пояснив Петрук.

Чиновник додав, що роботи на могильнику будуть проводитися за тими ж принципами, як і роботи на раніше ліквідованому могильнику "Вакуленчук". В 2016 році Україна спільно з НАТО почала перший пілотний проект із захоронення радіоактивних відходів. Зокрема першим за ступенем небезпеки було визначено об'єкт "Вакуленчук" Державної прикордонної служби (Житомирська область). Його ліквідацію було успішно виконано за допомогою НАТО протягом 2016-2017 років.

Проект "Цибулеве" передбачає рекультивацію і відновлення території сховища. Вартість проекту - 1,5 мільйона євро, тривалість реалізації - 18 місяців.

Нагадаємо, у червні 2015 Верховна Рада ратифікувала угоду з НАТО щодо підтримки перепоховання радіоактивних відходів, що утворилися в результаті виконання військових програм колишнього Радянського Союзу в Україні.