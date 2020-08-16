НАТО відкидає звинувачення Лукашенка у нарощуванні сил

У відповідь на звинувачення білоруського президента Олександра Лукашенка в нарощуванні сил НАТО, в Альянсі запевнили, що багатонаціональна присутність НАТО на його східному фланзі не становить загрози для жодної країни.
У НАТО в неділю, 16 серпня, відкинули звинувачення президента Білорусії Олександра Лукашенка в тому, що йде процес нарощування військової потужності Альянсу поблизу західного кордону його країни.
"Ніякого нарощування сил НАТО в регіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Північноатлантичного альянсу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суворо оборонний, пропорційний характер і спрямована на запобігання конфліктам і збереження миру", - йдеться в заяві прессекретаря Альянсу.
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Він також закликав білоруську владу поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест, і зазначив, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Білорусії.
Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс того ж дня також запевнив, що Вільнюс не становить військової загрози для сусідньої Білорусі.
"Білоруська криза носить політичний характер, і будь-які заяви білоруського керівництва про втручання іноземних держав або про погрози, які вони собою являють, є спробою перекласти провину і виправдати свої власні дії", - цитує очільника міноборони Литви агентство Reuters.
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За словами Каробліса, всі міжнародні військові навчання в Литві проходять за графіком, який планувався заздалегідь. Зокрема, 12-14 серпня в Литві відбулися військові маневри за участі 1100 військових з Литви і 200 солдатів США. Також у маневрах брали участь 10 військових вертольотів США, які прибули з Польщі. Повідомляється, що на цей місяць в Литві більше ніяких маневрів не заплановано. У свою чергу міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що заява Лукашенка про нарощування військової потужності "є брехнею" і покликана створити привід для звернення за допомогою до Росії.
Втручання Росії "повністю зруйнувало б незалежність країни. Сумно", - написав він у своєму Твіттері.
Тим часом міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 17-20 серпня військових навчань на заході країни, неподалік від кордону з Литвою.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду заявив про загрозу з боку НАТО.
Лукашенко на мітингу своїх прихильників у Мінську заявив що танки і літаки НАТО розгорнуті в 15 хвилинах їзди від білоруського кордону.
"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко.
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За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО до Білорусі. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.