 НАТО відкидає звинувачення Лукашенка у нарощуванні сил | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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НАТО відкидає звинувачення Лукашенка у нарощуванні сил

У відповідь на звинувачення білоруського президента Олександра Лукашенка в нарощуванні сил НАТО, в Альянсі запевнили, що багатонаціональна присутність НАТО на його східному фланзі не становить загрози для жодної країни.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

У НАТО в неділю, 16 серпня, відкинули звинувачення президента Білорусії Олександра Лукашенка в тому, що йде процес нарощування військової потужності Альянсу поблизу західного кордону його країни.

"Ніякого нарощування сил НАТО в регіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Північноатлантичного альянсу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суворо оборонний, пропорційний характер і спрямована на запобігання конфліктам і збереження миру", - йдеться в заяві прессекретаря Альянсу.

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Він також закликав білоруську владу поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест, і зазначив, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Білорусії.

Литва також заспокоює Лукашенка

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс того ж дня також запевнив, що Вільнюс не становить військової загрози для сусідньої Білорусі.

"Білоруська криза носить політичний характер, і будь-які заяви білоруського керівництва про втручання іноземних держав або про погрози, які вони собою являють, є спробою перекласти провину і виправдати свої власні дії", - цитує очільника міноборони Литви агентство Reuters.

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За словами Каробліса, всі міжнародні військові навчання в Литві проходять за графіком, який планувався заздалегідь. Зокрема, 12-14 серпня в Литві відбулися військові маневри за участі 1100 військових з Литви і 200 солдатів США. Також у маневрах брали участь 10 військових вертольотів США, які прибули з Польщі. Повідомляється, що на цей місяць в Литві більше ніяких маневрів не заплановано. У свою чергу міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що заява Лукашенка про нарощування військової потужності "є брехнею" і покликана створити привід для звернення за допомогою до Росії.

Втручання Росії "повністю зруйнувало б незалежність країни. Сумно", - написав він у своєму Твіттері.

Лукашенко лякає білорусів "чорношкірими солдатами НАТО" 

Тим часом міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 17-20 серпня військових навчань на заході країни, неподалік від кордону з Литвою. 

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду заявив про загрозу з боку НАТО.

Лукашенко на мітингу своїх прихильників у Мінську заявив що танки і літаки НАТО розгорнуті в 15 хвилинах їзди від білоруського кордону.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко.

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За його словами, є загроза приходу солдатів НАТО до Білорусі. "Нам пропонують солдатів НАТО - чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом. Невже ви цього не бачите. Якщо хтось цього хоче - без мене! Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цьому не бувати", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

Дивитись відео 07:03

Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)

  • Громадська непокора

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Громадська непокора

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

  • Опір режиму

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Опір режиму

    Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

  • Головна суперниця Лукашенка

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Головна суперниця Лукашенка

    Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

  • Відчай протестувальників

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Відчай протестувальників

    Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

  • Аби нікого не вбили

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Аби нікого не вбили

    Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

  • Жіночий протест

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Жіночий протест

    Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

  • Майже сім тисяч затриманих

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Майже сім тисяч затриманих

    Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

  • Масові звільнення

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Знущання в ізоляторах

    Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

  • Солідарність за кордоном

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Солідарність за кордоном

    У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

  • Акції в Україні

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Акції в Україні

    У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.


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