 НАТО втратило симпатії частини жителів Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

НАТО втратило симпатії частини жителів Євросоюзу

Європейці загалом схвалюють статтю 5 статуту НАТО про військову підтримку інших країн Альянсу у випадку агресії. Але Туреччину та Румунію захищати не дуже хочуть. Не готові вони надавати військову підтримку і Україні.

НАТО

Пдтримка Північноатлантичного альянсу серед населення держав Євросоюзу за останні роки відчутно впала. Це помітно, зокрема, в Німеччині: якщо в 2017 році членство країни в НАТО схвалювали понад дві третини німців (68 відсотків), то в нинішньому - лише 54 відсотки. Такі результати оприлюдненого у четвер, 4 квітня, опитування, котре дослідницька компанія YouGov провела у десяти країнах, котрі є членами НАТО, і трьох країнах, котрі не входять до Альянсу.

У Великобританії за той же період частка прихильників членства в НАТО зменшилася з 73 до 59 відсотків, у Франції - з 54 до 39 відсотків. Симпатії до НАТО в Скандинавії теж ослабли, але залишаються на значно вищому рівні. У Данії відповідні показники знизилися з 80 до 70 відсотків. Із 75 до 66 відсотків впала підтримка членства в НАТО і серед населення Норвегії, яка входить до Альянсу, але не є членом ЄС. У США частка прихильників НАТО зберігається на стабільному рівні (44 відсотка в нинішньому році проти 47 відсотків у 2017-му),  хоча президент країни Дональд Трамп періодично виступає з критикою Альянсу.

Підтримка, але не для всіх

Більшість населення в країнах-членах Північноатлантичного альянсу підтримує статтю 5 статуту цієї організації, яка зобов'язує НАТО надавати військову допомогу іншому члену Альянсу в разі збройної агресії проти того. У Німеччині цю статтю підтримують 58 відсотків, у Великобританії - 66, у Франції - 53, і у США - 57 відсотків населення.

Водночас коли йдеться про військову підтримку конкретного члена Альянсу, готовність його європейські членів не надто висока. Так, 68 відсотків німців - проти військової допомоги Туреччині, якщо вона потерпатиме від збройної агресії з боку Росії. Застосування статті 5 договору про НАТО в цьому випадку готові підтримати лише 14 відсотків респондентів. У Франції співвідношення противників і прихильників становить 48 відсотків проти 18, у Великобританії голоси розподілилися порівну (по 31 відсотку).

Захищати США у разі такої необхідності готовий лише 31 відсоток німців (41 відсоток - проти). При цьому 54 відсотки американців згодні брати участь у захисті Німеччини і лише 15 відсотків виступають проти. Результати опитування також показали, що більшість німців і французів не готові брати участь у наданні військової допомоги для захисту Румунії і України, котра не є членом НАТО.

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