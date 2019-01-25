НАТО вимагає від Москви звільнити українських моряків

Під час засідання Ради НАТО-Росія, яке відбулося у Брюсселі в п'ятницю, 25 січня, першим питанням обговорення було мирне врегулювання в Україні та Керченська криза. Про це за підсумками засідання заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Окрім ситуації в Україні, під час засідання ради обговорювалося також питання збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) між РФ і США. "Щодо обох цих питань союзники по НАТО і Росія мають фундаментальні розбіжності у поглядах. Але саме тому важливо говорити одне з одним. Щоб вирішувати проблеми, підвищувати передбачуваність та зменшувати ризики", - заявив Столтенберг, повідомили у прес-службі НАТО. При цьому генсек Альянсу назвав зустріч "успішною, корисною та професійною".

Він нагадав, що це засідання Ради НАТО-Росія було вже дев'ятим за ліком з 2016 року і першим у 2019 році. "Ми обговорили підвищення напруженості в Азовському морі та навколо нього, а також ситуацію з безпекою на Сході України. Союзники дали чітко зрозуміти, що вони не визнають незаконну анексію Криму та не зроблять цього в майбутньому. І вони закликали Росію негайно звільнити (українських. - Ред.) моряків та судна, які були захоплені у листопаді", - повідомив Столтенберг. На його думку, такий крок Москви сприяв би деескалації ситуації.

Єнс Столтенберг також повідомив, що переговори з Росією щодо ДРСМД провалилися. "Договір перебуває в реальній небезпеці", - підсумував генсек організації.