 НАТО вимагає від Москви звільнити українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

НАТО вимагає від Москви звільнити українських моряків

Під час засідання Ради НАТО-Росія українське питання було у центрі уваги. В Альянсі закликали Росію негайно звільнити захоплених українських моряків.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Під час засідання Ради НАТО-Росія, яке відбулося у Брюсселі в п'ятницю, 25 січня, першим питанням обговорення було мирне врегулювання в Україні та Керченська криза. Про це за підсумками засідання заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Союзники США по НАТО мають намір збільшити фінансування оборонної сфери до кінця наступного року на 100 мільярдів доларів, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. (24.01.2019)

Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ. (16.01.2019)

Окрім ситуації в Україні, під час засідання ради обговорювалося також питання збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) між РФ і США. "Щодо обох цих питань союзники по НАТО і Росія мають фундаментальні розбіжності у поглядах. Але саме тому важливо говорити одне з одним. Щоб вирішувати проблеми, підвищувати передбачуваність та зменшувати ризики", - заявив Столтенберг, повідомили у прес-службі НАТО. При цьому генсек Альянсу назвав зустріч "успішною, корисною та професійною".

Він нагадав, що це засідання Ради НАТО-Росія було вже дев'ятим за ліком з 2016 року і першим у 2019 році. "Ми обговорили підвищення напруженості в Азовському морі та навколо нього, а також ситуацію з безпекою на Сході України. Союзники дали чітко зрозуміти, що вони не визнають незаконну анексію Криму та не зроблять цього в майбутньому. І вони закликали Росію негайно звільнити (українських. - Ред.) моряків та судна, які були захоплені у листопаді", - повідомив Столтенберг. На його думку, такий крок Москви сприяв би деескалації ситуації. 

Єнс Столтенберг також повідомив, що переговори з Росією щодо ДРСМД провалилися. "Договір перебуває в реальній небезпеці", - підсумував генсек організації.

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