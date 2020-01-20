НАТО визнало Україну партнером розширених можливостей

НАТО надало Україні статус партнера розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Це рішення у п'ятницю, 12 червня, ухвалила Північноатлантична рада, повідомили у пресслужбі Альянсу. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

"Це рішення визнає значний внесок України у місії НАТО, а також демонструє відданість Альянсу своїм партнерствам, незважаючи на пандемію COVID-19", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

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Програма розширених можливостей є частиною ініціативи НАТО, спрямованої на посилення оперативної сумісності військ її країн-учасниць з силами НАТО. У пресслужбі Альянсу нагадали, що Україна брала та продовжує брати участь у операціях НАТО, зокрема в Афганістані та Косові, а також у його навчаннях. "Держави-члени НАТО високо оцінюють цю участь, яка демонструє відданість України євроатлантичній безпеці", - зазначили в Альянсі.

У пресслужбі додали, що статус EOP дозволить Україні користуватися спеціально розробленими можливостями для підтримки ефективності цієї участі. "Це включає розширений доступ до програм посилення оперативної сумісності та до навчань, а також активніший обмін інформацією", - уточнили в НАТО.

Водночас у Альянсі наголосили, що статус партнера розширених можливостей не означає жодних кроків у напрямку до членства України в НАТО.