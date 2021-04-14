 НАТО виведе війська з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

НАТО виведе війська з Афганістану

Виведення військ НАТО з Афганістану розпочнеться в травні й триватиме кілька місяців. Утім, Альянс не залишить країну без підтримки.

Німецькі солдати в Афганістані

Німецькі солдати в Афганістані (фото з архіву)

НАТО до 1 травня розпочне виведення з Афганістану сил, що беруть участь в операції "Рішуча підтримка". Цей процес триватиме кілька місяців та буде впорядкованим і скоординованим, йдеться в заяві Альянсу, оприлюдненій у середу, 14 квітня. В організації вказали, що відреагують на можливі атаки радикального руху "Талібан".

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Виведення війська означає початок нового розділу в відносинах НАТО й Афганістану, а зовсім не їхнє завершення, підкреслюється в заяві. Союзники по Альянсу та його партнери й надалі підтримуватимуть Афганістан, його народ та структури, йдеться в документі.

Нагадаємо, що раніше президент США Джозеф Байден подовжив виведення американських військ з Афганістану до 20-х роковин терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Перед цим таліби заявили про бойкот будь-яких міжнародних конференцій щодо Афганістану доти, доки країну не залишать усі іноземні військові.

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У лютому 2020 року, за президентства попередника Байдена Дональда Трампа, США узгодили з радикальним рухом виведення американських військ до 1 травня 2021 року. У відповідь "Талібан" погодився брати участь у прямих мирних переговорах з урядом Афганістану, що тривають з вересня 2020 року в Катарі, але поки безуспішно.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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