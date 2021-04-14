НАТО виведе війська з Афганістану

НАТО до 1 травня розпочне виведення з Афганістану сил, що беруть участь в операції "Рішуча підтримка". Цей процес триватиме кілька місяців та буде впорядкованим і скоординованим, йдеться в заяві Альянсу, оприлюдненій у середу, 14 квітня. В організації вказали, що відреагують на можливі атаки радикального руху "Талібан".

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Виведення війська означає початок нового розділу в відносинах НАТО й Афганістану, а зовсім не їхнє завершення, підкреслюється в заяві. Союзники по Альянсу та його партнери й надалі підтримуватимуть Афганістан, його народ та структури, йдеться в документі.

Нагадаємо, що раніше президент США Джозеф Байден подовжив виведення американських військ з Афганістану до 20-х роковин терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Перед цим таліби заявили про бойкот будь-яких міжнародних конференцій щодо Афганістану доти, доки країну не залишать усі іноземні військові.

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У лютому 2020 року, за президентства попередника Байдена Дональда Трампа, США узгодили з радикальним рухом виведення американських військ до 1 травня 2021 року. У відповідь "Талібан" погодився брати участь у прямих мирних переговорах з урядом Афганістану, що тривають з вересня 2020 року в Катарі, але поки безуспішно.