 НАТО: Берлін у зоні досягнення нових російських ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

НАТО: Берлін у зоні досягнення нових російських ракет

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає розробку Росією ракетної системи SSC-8 загрозою для Європи і порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Ракети російської системи SSC-8 можуть досягти Берліна, застеріг у понеділок, 12 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до німецької столиці, інформує агенція dpa.

"Ці ракети мобільні. Їх складно виявити. Вони здатні нести ядерний заряд. (…) І можуть досягти європейських міст - наприклад, Берліна", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

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У НАТО не хочуть "нової гонки озброєнь", але поведінку Росії вважають загрозою і викликом, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Країни-члени НАТО планують обговорити ситуацію навколо Договору про РСМД. (24.10.2018)

Офіційний Берлін, утім, не бачить переконливої відповіді Росії на закиди про порушення договору про РСДМ. (23.10.2018)

На думку Столтенберга розгортання Росією нової ракетної системи SSC-8 (російська назва системи 9М729) є загрозою для стабільності "євроатлантичного регіону", а також порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Росія ж, у свою чергу, стверджує, що ракета має дальність меншу за 500 кілометрів, а отже підпадає під умови договору.

Нагадаємо, що у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". На думку Трампа, Росія не дотримується угоди, розробляючи крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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