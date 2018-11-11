НАТО: Берлін у зоні досягнення нових російських ракет

Ракети російської системи SSC-8 можуть досягти Берліна, застеріг у понеділок, 12 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до німецької столиці, інформує агенція dpa.

"Ці ракети мобільні. Їх складно виявити. Вони здатні нести ядерний заряд. (…) І можуть досягти європейських міст - наприклад, Берліна", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

На думку Столтенберга розгортання Росією нової ракетної системи SSC-8 (російська назва системи 9М729) є загрозою для стабільності "євроатлантичного регіону", а також порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Росія ж, у свою чергу, стверджує, що ракета має дальність меншу за 500 кілометрів, а отже підпадає під умови договору.

Нагадаємо, що у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". На думку Трампа, Росія не дотримується угоди, розробляючи крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.