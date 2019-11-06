НАТО без лідерства США "перебуває в комі" - Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що через брак американської керівної ролі НАТО "перебуває в комі". Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Economist, оприлюдненому в четвер, 7 листопада.

Макрон вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Президент Франції висловив думку, що поведінка керівництва США вказує на ознаки того, що ця країна "повертаєтсья до нас спиною". Прикладом подібної поведінки Макрон назвав рішення Трампа вивести американські війська з півночі Сирії.

Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

Нагадаємо, у жовтні США заявили, що виводять свої війські з півночі Сирії. За словами міністра оборони США Марка Еспера, до такого кроку Вашингтон підштовхнула наступальна операція Анкари проти курдів. Пізніше Дональд Трамп заявив, що "невелика кількість" військових США таки залишиться у Сирії, аби убезпечувати нафтові родовища.