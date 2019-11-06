 НАТО без лідерства США ″перебуває в комі″ - Еммануель Макрон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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НАТО без лідерства США "перебуває в комі" - Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що брак керівної ролі США є причиною перебування НАТО "в комі". Він зазначив, що Європа має почати діяти як стратегічний лідер.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон (фото з архіву)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що через брак американської керівної ролі НАТО "перебуває в комі". Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Economist, оприлюдненому в четвер, 7 листопада.

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Про плани вивести близько тисячі американських військових з північної частини Сирії заявив міністр оборони США Марк Еспер. До цього кроку спонукає наступальна операція Туреччини, кажуть у Пентагоні. (13.10.2019)

Дональд Трамп заявив, що "невелика кількість" військових США таки залишиться у Сирії, аби убезпечувати нафтові родовища. Курди невдоволені виведенням американських підрозділів та закидали конвой картоплею. (21.10.2019)

Макрон вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Президент Франції висловив думку, що поведінка керівництва США вказує на ознаки того, що ця країна "повертаєтсья до нас спиною". Прикладом подібної поведінки Макрон назвав рішення Трампа вивести американські війська з півночі Сирії.

Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

Нагадаємо, у жовтні США заявили, що виводять свої війські з півночі Сирії. За словами міністра оборони США Марка Еспера, до такого кроку Вашингтон підштовхнула наступальна операція Анкари проти курдів. Пізніше Дональд Трамп заявив, що "невелика кількість" військових США таки залишиться у Сирії, аби убезпечувати нафтові родовища. 

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