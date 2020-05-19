Наталія Поклонська - колишня українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Поклонська".

Ім'я Наталії Поклонської стало відомим після того, як у березні 2014 року вона стала так званим "прокурором" анексованого Росією Криму. До того Поклонська працювала в органах прокуратури України на різних посадах. У вересня 2016 року Наталія Поклонська обралась до Державної думи Російської Федерації за списком партії "Єдина Росія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.