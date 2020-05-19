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Наталія Поклонська

Наталія Поклонська - колишня українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Поклонська".

Ім'я Наталії Поклонської стало відомим після того, як у березні 2014 року вона стала так званим "прокурором" анексованого Росією Криму. До того Поклонська працювала в органах прокуратури України на різних посадах. У вересня 2016 року Наталія Поклонська обралась до Державної думи Російської Федерації за списком партії "Єдина Росія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ: Інтерв'ю Гордона з Гіркіним є його власною ініціативою

СБУ: Інтерв'ю Гордона з Гіркіним є його власною ініціативою 19.05.2020

У Службі безпеки України заявили, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою Дмитра Гордона. Між тим, СБУ аналізує інформацію, озвучену у цих інтерв'ю.
Гордон: Інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською вже в Гаазі

Гордон: Інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською вже в Гаазі 19.05.2020

Дмитро Гордон стверджує, що інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним та "експрокуроркою" анексованого РФ Криму Наталією Поклонською він зробив у співдружності з українськими спецслужбами.
Скандальна Матильда: багато галасу, а фільм розчарував

Скандальна "Матильда": багато галасу, а фільм розчарував 24.10.2017

Ще до прем'єри фільм Олексія Учителя "Матильда" став у Росії скандальним. Опоненти закидали стрічці богохульство, навіть не переглянувши її, та закликали заборонити прокат. Оглядач DW про свої враження.

Скандальна "Матильда": в Росії хочуть заборонити фільм про роман Миколи II і балерини (14.06.2017) 14.06.2017

Стрічка "Матильда" про стосунки балерини Матильди Кшесинскої та Миколи II ще не вишла в прокат, а вже спричинила бурхливу дискусію в Росії.

Туристичний сезон у Криму: захмарна статистика влади й песимістичні прогнози

Туристичний сезон у Криму: "захмарна" статистика влади й песимістичні прогнози 21.06.2016

Влада анексованого Криму заявляє про зростання туристичного потоку на півострів до шести мільйонів осіб. Соціологи налаштовані більш стримано. А працівники туристичної галузі поки що уникають оптимістичних прогнозів.
Гармс закликала ЄС посилити тиск на Москву для захисту кримських татар

Гармс закликала ЄС посилити тиск на Москву для захисту кримських татар 27.04.2016

У Євросоюзі засудили заборону Меджлісу. Євродепутатка Ребекка Гармс наголосила на необхідності посилити тиск на Москву.
В Криму на журналіста завели справу за сепаратизм

В Криму на журналіста завели справу за "сепаратизм" 19.04.2016

Журналіста проекту "Крим. Реалії" звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність Росії. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Міністерство юстиції РФ призупинило діяльність Меджлісу кримськотатарського народу

Міністерство юстиції РФ призупинило діяльність Меджлісу кримськотатарського народу 18.04.2016

У Росії включили Меджліс кримськотатрського народу до переліку екстремістських організацій, діяльність яких заборонена.
В ЄС засудили призупинення діяльності Меджлісу

В ЄС засудили призупинення діяльності Меджлісу 14.04.2016

Європейська служба зовнішньої дії назвала рішення "прокурорки" Криму "атакою на права кримських татар".
У Криму призупининено діяльність Меджлісу

У Криму призупининено діяльність Меджлісу 13.04.2016

Рішення про призупинення діяльності представницького органу кримських татар триватиме щонайменше до винесення рішення кримського суду.
Товариство захисту пригноблених народів засудило тиск на Меджліс

Товариство захисту пригноблених народів засудило тиск на Меджліс 09.03.2016

Міжнародне Товариство захисту пригноблених народів виступило проти заборони діяльності Меджлісу і заявило, що Росія намагається "закрити рота" кримським татарам.
Суд у справі про заборону Меджлісу в Криму перенесли на 10 березня

Суд у справі про заборону Меджлісу в Криму перенесли на 10 березня 03.03.2016

"Прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська передала суду документи у справі на понад 600 аркушах. Суд дав стороні захисту тиждень на ознайомлення з матеріалами.
Заборонити Меджліс - мрія прокуратури анексованого Криму

Заборонити Меджліс - мрія прокуратури анексованого Криму 19.02.2016

З п’яти кримськотатарських організацій, які вимагають заборонити Меджліс, щонайменше три були створені вже після анексії Криму Росією. DW спробувала зв'язатись з ними і дізнатись, навіщо забороняти Меджліс.
Микола Полозов: Вирок Надії Савченко можуть оголосити в лютому

Микола Полозов: Вирок Надії Савченко можуть оголосити в лютому 29.01.2016

Адвокат Надії Савченко та заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза - Микола Полозов - в інтерв'ю DW розповів, коли чекати вироку для Савченко, а також про перебіг гучної "справи 26 лютого" проти кримських татар.
У Криму за завдання травм Беркуту під час Євромайдану засудили українського активіста

У Криму за завдання травм "Беркуту" під час Євромайдану засудили українського активіста 15.05.2015

Суд в анексованому Росією Криму засудив українського активіста Олександра Костенка до понад чотирьох років ув’язнення за завдання травм колишньому працівникові "Беркуту" під час Євромайдану в Києві.