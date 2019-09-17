Наталя Шаптала - українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталя Шаптала".

Наталя Шаптала очолила Конституційний суд України в травні 2019 року. На цій посаді вона змінила Станіслава Шевчука, недовіру якому висловили судді Конституційного суду й відправили його у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.