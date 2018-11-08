Правозахисниця Наталя Бімбірайте: Влада перетворює активістів на мішені для силовиків

Громадські активісти в Україні скаржаться, що опинилися у небезпеці через свою діяльність. Про ситуацію з безпекою в Україні та про наслідки смерті Катерини Гандзюк DW поговорила з правозахисницею Наталією Бімбірайте.