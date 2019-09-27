 Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився

Суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді він відмовився.

ексочільник ДФС Роман Насіров

Попри рішення суду поновлюватись на посаді голови ДФС Роман Насіров відмовився

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України (ДФС), проте останній відмовився від поновлення на цій посаді. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомляється на сайті суду.

"Ухвалою шостого апеляційного адмінсуду від 17 лютого 2020 року прийнято відмову Романа Насірова від позовних вимог щодо поновлення на посаді голови ДФС", - йдеться у повідомленні. У зв'язку з цим рішення Окружного адмінсуду Києва від 11 грудня 2018 року в частинах поновлення Насірова на посаді та негайного виконання рішення суду щодо поновлення на посаді визнано нечинним. При цьому апеляційний суд залишив це рішення суду буз змін "виключно в частині визнання протиправним та скасування" розпорядження Кабміну про звільнення Насірова. Провадження у справі щодо зазначених позовних вимог суд закрив.

DW.COM

З повідомлень Центральної виборчої комісії України випливає, що Роман Насіров поки не зареєстрований кандидатом у президенти. В Україні чиновника підозрюють у розкраданні понад двох мільярдів гривень. (19.01.2019)

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді. (27.09.2019)

Згідно з рішенням суду від 17 лютого, без задоволення залишено апеляційну скаргу Кабінету міністрів України, ДФС та екснародного депутата Андрія Журжія на рішення Окружного адмінсуду Києва від 11 грудня 2018 року, яким було скасовано урядове розпорядження про звільнення Насірова з посади голови ДФС.

"Постанова суду набуває чинності з дати її ухвалення і може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів від дня складання повного судового рішення", - йдеться в судовому рішенні.

Справа Насірова

Український уряд відсторонив Насірова від посади в березні 2017 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. За версією слідчих, Насіров чинив корупційні дії в інтересах колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Внаслідок цього до держбюджету України не надійшло понад два мільярди гривень, вважає сторона обвинувачення.

Утім, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення уряду України від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з посади. У січні 2019 року Кабмін оскаржив поновлення Насірова на посаді глави ДФС. 

Дивитись відео 01:19

Не Насіровим єдиним: хто ще "відновився" на посаді (12.12.2018)

Також за темою

Ukraine Roman Nasirov Leiter der Steuerbehörde

Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова 27.09.2019

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді.

Symbolbild Deutschland Justiz

Новий суд - старі справи: найгучніші "корупційні" провадження в Україні 05.11.2019

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема. Огляд найрезонансніших справ, в яких українці чекають результату.

Ukraine Anhörung im Fall Oleksandr Onischenko

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом до ВР - ЗМІ 22.06.2019

Рішенням апеляційного суду Центрвиборчком має зареєструвати народного депутата Олександра Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах, повідомляє проєкт "Слідство.інфо".

Реклама

Докладно

Italien Coronavirus | Karneval von Venedig (picture-alliance/NurPhoto/M. Romano)

Спалах коронавірусу в Італії: що відбувається в країні

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. 11 населених пунктів переведені на режим карантину.  

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Шеф Ryanair - за посилення контролю для чоловіків-мусульман

Заяву гендиректора Ryanair вжі різко розкритикували у Великобританії. Йому закидають ісламофобію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  