Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України (ДФС), проте останній відмовився від поновлення на цій посаді. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомляється на сайті суду.

"Ухвалою шостого апеляційного адмінсуду від 17 лютого 2020 року прийнято відмову Романа Насірова від позовних вимог щодо поновлення на посаді голови ДФС", - йдеться у повідомленні. У зв'язку з цим рішення Окружного адмінсуду Києва від 11 грудня 2018 року в частинах поновлення Насірова на посаді та негайного виконання рішення суду щодо поновлення на посаді визнано нечинним. При цьому апеляційний суд залишив це рішення суду буз змін "виключно в частині визнання протиправним та скасування" розпорядження Кабміну про звільнення Насірова. Провадження у справі щодо зазначених позовних вимог суд закрив.

Згідно з рішенням суду від 17 лютого, без задоволення залишено апеляційну скаргу Кабінету міністрів України, ДФС та екснародного депутата Андрія Журжія на рішення Окружного адмінсуду Києва від 11 грудня 2018 року, яким було скасовано урядове розпорядження про звільнення Насірова з посади голови ДФС.

"Постанова суду набуває чинності з дати її ухвалення і може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів від дня складання повного судового рішення", - йдеться в судовому рішенні.

Справа Насірова

Український уряд відсторонив Насірова від посади в березні 2017 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. За версією слідчих, Насіров чинив корупційні дії в інтересах колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Внаслідок цього до держбюджету України не надійшло понад два мільярди гривень, вважає сторона обвинувачення.

Утім, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення уряду України від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з посади. У січні 2019 року Кабмін оскаржив поновлення Насірова на посаді глави ДФС.