Наступ Туреччини в Сирії не був узгоджений з Москвою - спецпредставник президента РФ

Наступ турецьких військ в Сирії є неприйнятним, заявив спецпредставник президента РФ з питань сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв. За його словами, згоди між Москвою і Анкарою з цього питання не було.

"Ні. Ми завжди закликали до стриманості Туреччину, завжди вважали, що якась воєнна операція на території Сирії є неприйнятною", - сказав він у вівторок, 15 жовтня, під час візиту в Абу-Дабі, передає агенція "Інтерфакс".

Спецпредставник президента РФ також зазначив, що Москва виступала посередником у налагодженні діалогу між сирійським урядом і курдами. Переговори проходили в тому числі на російській базі в Хмеймімі. "Ми завжди не тільки закликали до цього, але і докладали, природно, певних посередницьких зусиль на цьому напрямі", - сказав Лаврентьєв.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до двох мільйонів сирійських біженців. У зв'язку з воєнною операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а ЄС засудив наступ.