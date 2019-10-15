 Наступ Туреччини в Сирії не був узгоджений з Москвою - спецпредставник президента РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Наступ Туреччини в Сирії не був узгоджений з Москвою - спецпредставник президента РФ

Воєнна операція Туреччини в Сирії проти курдських формувань є неприйнятною, заявив спецпредставник президента РФ Олександр Лаврентьєв. За його словами, Москва була посередником під час переговорів Дамаска та курдів.

Турецька військова техніка в Сирії

Турецька військова техніка в Сирії

Наступ турецьких військ в Сирії є неприйнятним, заявив спецпредставник президента РФ з питань сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв. За його словами, згоди між Москвою і Анкарою з цього питання не було.

"Ні. Ми завжди закликали до стриманості Туреччину, завжди вважали, що якась воєнна операція на території Сирії є неприйнятною", - сказав він у вівторок, 15 жовтня, під час візиту в Абу-Дабі, передає агенція "Інтерфакс".

Спецпредставник президента РФ також зазначив, що Москва виступала посередником у налагодженні діалогу між сирійським урядом і курдами. Переговори проходили в тому числі на російській базі в Хмеймімі. "Ми завжди не тільки закликали до цього, але і докладали, природно, певних посередницьких зусиль на цьому напрямі", - сказав Лаврентьєв.

DW.COM

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн попереджає, що наступ Туреччини на північному сході Сирії може призвести до залучення у конфлікт країн НАТО. Сирійське питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС 14 жовтня. (14.10.2019)

З огляду на відсутність міжнародної підтримки великою є вірогідність того, що Туреччина не досягне усіх запланованих цілей операції в північній Сирії, вважає оглядач FAZ Райнер Германн. (15.10.2019)

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).  

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до двох мільйонів сирійських біженців. У зв'язку з воєнною операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а ЄС засудив наступ.

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