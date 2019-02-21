Наступ на Багуз: загнані у кут бойовики ІД чинять опір курдам

Військовий альянс курдських та арабських підрозділів "Демократичні сили Сирії" (SDF) у неділю, 3 березня, продовжив наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у східній частині Сирії.

Під час наступальних дій підрозділи SDF, кістяк яких становлять курдські "Загони народної самооборони" (YPG), ведуть артилерійський вогонь по позиціях ісламістів у населеному пункті Багуз у провінції Дейр-ез-Зор. Наступ здійснюють за підтримки авіації міжнародної коаліції на чолі зі США, інформує агенція AFP. Бойовики ІД відповідають вогнем зі снайперських гвинтівок, нападами смертників на автомобілях, мотоциклах і навіть велосипедах, та залишають після себе міни-пастки.

В одній з будівель на території, яку утримують ісламісти, пролунав потужний вибух. Представники SDF припускають, що у ній був розташований основний склад зброї та боєприпасів бойовиків. Ударами з повітря за останні два дні було знешкоджено кілька замінованих автомобілів.

У невеликому анклаві у Багузі перебувають кілька сотень ісламістів, багато з яких є іноземними найманцями ІД. Також на контрольованій ІД території залишається невстановлена кількість цивільних осіб, зауважує агенція AP.

Як повідомили у командуванні SDF, найактивніші бойові дії вони ведуть вночі, а ісламісти - вдень, оскільки не мають приладів нічного бачення. Бойові дії ускладнюються й тим, що бойовики ІД здебільшого ховаються у підземних тунелях. Як повідомив агенції AFP один з представників SDF, вони перехоплюють радіопереговори між ісламістами, дехто з них спілкується між собою російською мовою.

Наступ на позиції ісламістів у Багузі розпочався ввечері 1 березня. Йому передувала двотижнева пауза для того, щоб здійснити евакуацію мирного населення. Від початку наступу і до вечора неділі SDF вдалося відвоювати у ІД 13-14 вогневих позицій.

Напад на урядові сили у провінції Хама

В іншій частині Сирії, на північному заході країни, 3 березня внаслідок нападу екстремістів загинули щонайменше 33 проурядових бійці. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Напад був скоєний у сирійській провінції Хама бойовиками угруповання "Ансар ат-Таухід", яке пов'язане з "Аль-Каїдою". Під час атаки було вбито п'ятеро бойовиків.