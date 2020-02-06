Наступниця Меркель у ХДС Крамп-Карренбауер відмовляється від своєї посади

Лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не висуватиметься кандидаткою на посаду канцлерки ФРН та найближчим часом відмовиться від головування у партії. Про це повідомляє низка німецьких інформаційних агентств та видань з посиланням на джерела у ХДС, які брали у часть у засіданні президії партії у понеділок, 10 лютого.
Згідно з повідомленням, Крамп-Карренбауер заявила, що "до літа організує процес стосовно кандидатури на посаду глави уряду Німеччини, підготує партію на майбутнє, а лише тоді відмовиться від повноважень голови ХДС".
Непояснені відносини з АдН та Лівими
Вона, за словами співрозмовників, також зазначила, що між деякими частинами ХДС існують "непояснені відносини з "Альтернативою для Німеччини" та Лівими. А вона як лідерка ХДС виступає категорично проти співпраці з цими партіями.
Оскільки, за словами Крамп-Карренбауер, очевидно, що головування у партії та канцлерство мають бути в одних руках, тож вона відмовляється й від кандидування на посаду глави уряду.
Наступниця Анґели Меркель
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), наступницею якої у партії є Крамп-Карренбауер, заявила, що остання, незважаючи на відмову від лідерства у партії, має залишитись міністеркою оборони.
До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала Меркель. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
"Дівчинка Коля"
У 1994 році тодішній голова ХДС та канцлер Німеччини Гельмут Коль по-батьківськи поклав руку на плече своєї заступниці Анґели Меркель. Однак шість років потому вона публічно розкритикувала Коля через скандал із пожертвами та "чорною бухгалтерією" партії. Через декілька тижнів після критики Коля Меркель сама очолила ХДС.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Сильний політик
Вольфанґ Шойбле (на фото - ліворуч), Фрідріх Мерц (праворуч) та багато інших чоловіків намагалися запобігти тому, щоб Меркель очолила ХДС та стала канцлером. Однак нікому з них це так і не вдалося. Тоді фізик із східної Німеччини здавалася чужою для однопартійців. Тепер настав час, коли вона вже сама відмовляється від посади голови партії.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Проблеми з коаліцією
У 2009 році тогочасний голова Вільної Демократичної партії Німеччини (ВДП) Ґідо Вестервелле вважався ідеальним коаліційним партнером для Меркель. Однак від самого початку коаліція перетворилась на катастрофу із нескінченними сварками. Вдруге нові проблеми виникли із очільником Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горстом Зеегофером вже під час кризи біженців. Шрами залишилися у обох сторін.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель - опора Європи
Анґела Меркель - як канцлерка та лідерка ХДС - вважається переконаною європейкою. Заради захисту євро вона навіть погоджується надати Греції та іншим країнам, котріі погрузли в боргах, багатомільярдні європейські пакети допомоги. Через це Меркель часто критикують її однопартійці. Але на європейському рівні вона отримала імідж справжньої рятівниці Європи.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Точка неповернення після Фукусіми
Як фізик, Анґела Меркель вірить у мирне використання ядерної енергії. Однак аварія на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року змінила думку канцлерки, або ж вона була вимушена її публічно змінити під тиском громадськості. Через декілька днів після аварії Меркель заявила про цілковиту відмову від ядерної енергетики.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель і біженці
Це фото сирійського біженця Анаса Модамані із канцлеркою стало одним із найпопулярніших за її кар’єру. Однопартійці та опоненти Меркель нещадно критикували її за рішення пустити до Німеччини сотні тисяч прохачів притулку, яке вона ухвалила восени 2015 року. Сьогодні питання біженців досі залишається одним з найголовніших серед претендентів на пост очільника ХДС.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Зелене світло для "шлюбу для всіх"
Інше важливе рішення - одностатеві шлюби. Канцлерка їх не підтримує. Однак навіть у консервативному ХДС ставлення до цього питання змінилось. У 2017 році Меркель погодилась з тим, аби під час голосування за відповідний законопроект депутати з коаліції голосували, керуючись виключно своєю совістю, а не фракційною дисципліною. Меркель проголосувала проти. Більшість підтримала одностатеві шлюби.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
ХДС партія жінок?
Колись Християнсько-демократичний союз був винятково чоловічою партією. Жінок не було ані серед її рядових членів, ані в керівництві. Все це вже давно в історії. Наприкінці правління Меркель посаду генерального секретаря ХДС обіймає Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністра оборони - Урсула фон дер Ляєн, а Джулія Клокнер очолює міністерство сільського господарства.
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Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Приватне життя Меркель
Посада канцлера та керівника партії впродвож багатьох років забирає у Меркель багато часу. Однак, коли вона залишиться "лише" канцлеркою, Меркель матиме змогу більше насолоджуватися приватним життям із чоловіком Йоахімом Зауером, з яким вона любить подорожувати. На фото Меркель із своїм чоловіком гуляють на італійському острові Іскія.
Автор: Крістоф Гассельбах, Марія Думанська