Наступниця Меркель у ХДС Крамп-Карренбауер відмовляється від своєї посади

Лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не висуватиметься кандидаткою на посаду канцлерки ФРН та найближчим часом відмовиться від головування у партії. Про це повідомляє низка німецьких інформаційних агентств та видань з посиланням на джерела у ХДС, які брали у часть у засіданні президії партії у понеділок, 10 лютого.

Згідно з повідомленням, Крамп-Карренбауер заявила, що "до літа організує процес стосовно кандидатури на посаду глави уряду Німеччини, підготує партію на майбутнє, а лише тоді відмовиться від повноважень голови ХДС".

Непояснені відносини з АдН та Лівими

Вона, за словами співрозмовників, також зазначила, що між деякими частинами ХДС існують "непояснені відносини з "Альтернативою для Німеччини" та Лівими. А вона як лідерка ХДС виступає категорично проти співпраці з цими партіями.

Оскільки, за словами Крамп-Карренбауер, очевидно, що головування у партії та канцлерство мають бути в одних руках, тож вона відмовляється й від кандидування на посаду глави уряду.

Наступниця Анґели Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), наступницею якої у партії є Крамп-Карренбауер, заявила, що остання, незважаючи на відмову від лідерства у партії, має залишитись міністеркою оборони.

До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала Меркель. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.