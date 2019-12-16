Наступний раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться 19 грудня

Віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович анонсував проведення 19 грудня наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом (ЄС) і Росією щодо транзиту російського газу Україною. Про це він написав у вівторок, 17 грудня, у мікроблозі соцмережі Twitter.

"Цього четверга, 19 грудня, чекаємо наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні. Саме час надіслати ринкам і споживачам позитивний сигнал", - зазначив Марош Шефчович.

У Києві очікують конструктивної позиції

Проведення тристоронніх газових переговорів щодо газу підтвердили також і в Києві. Як повідомляється на Facebook-сторінці міністерства енергетики та захисту довкілля України, міністр Олексій Оржель розраховує на "конструктив зі боку усіх учасників процесу". Міністр також наголосив, що для України пріоритетним є "підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів". Урядовець запевнив, що українська делегація "в жодному разі не відступатиме від захисту українських інтересів".

Раніше Оржель заявляв, що Україна зацікавлена в прямій закупівлі природного газу з Росії на ринкових умовах, нагадує агенція "Українські новини".

Як повідомлялось, газові перемовини між Україною, Росією та ЄС тривають з вересня 2018 року. Ще тоді Росія погодилася на контракт за правилами ЄС. Однак російська сторона наполягає на врегулюванні судових претензій між "Нафтогазом" та "Газпромом" за так званим "нульовим варіантом" у рамках мирової угоди.

Тим часом "Нафтогаз" дав зрозуміти, що готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 до двох мільярдів доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу територією України, нагадують "Українські новини".